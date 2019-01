Subsidie EV’s vooral naar ‘de rijke Nederlander’

Honderden miljoenen euro's in het subsidieputje door opnieuw falen van de overheid op autogebied.

Een elektrische auto als een echt goed alternatief van je brandstofauto. Dan kom je al gauw terecht bij elektrische auto’s in het duurdere segment, die met grote accupakketten doorgaans een acceptabele actieradius presenteren.

De Tesla Model S, de Model X en recent, de Jaguar I-PACE, waren dan ook onder het nu oude bijtellingstarief een succes. Dit zijn ook drie auto’s die behoorlijk aan de prijs zijn en juist bij die groep is de helft van de subsidies terechtgekomen, aldus de Volkskrant vanmorgen. De Nederlandse overheid werd slachtoffer van zijn eigen maatregelen. Door de enorme run op 4%-bijtellingsrakkers moest er ook met subsidie gestrooid worden. Er zijn enkele honderden miljoenen euro’s méér subsidie verstrekt dan in de begroting van het kabinet was opgenomen.

Het kabinet had geschat dat er in 2018 zo’n 11.000 elektrische auto’s verkocht zouden worden. Er werd totaal niet stilgestaan bij een run op elektrische auto’s zodra het over zou zijn met de aantrekkelijke bijtelling. Wat dat betreft is er weinig geleerd van het Outlander-debacle. Er werd meer dan dubbel zoveel elektrische auto’s verkocht in 2018. Niet omdat we het milieu zo belangrijk vinden, maar omdat het 4%-bijtellingsfeest op EV’s in het duurdere segment afgelopen is sinds 1 januari 2019.

Met de subsidie op elektrische auto’s had het kabinet hele andere ideeën voor ogen. Elektrische auto’s met een gemiddelde cataloguswaarde van 43.000 euro moesten voornamelijk verkocht gaan worden. Het gemiddelde kwam in 2018 echter uit op ongeveer 63.000 euro. Vooral Tesla’s en Jaguars, met een waarde tussen de 80.000 en de 120.000 euro, vielen goed in de smaak. Managers met een dik salaris, ondernemers met een goedlopende zaak en mensen met een hoge functie hadden baat bij de subsidies. Een doelgroep die de auto’s ook wel zonder hulpmiddeltjes van de overheid kon betalen, maar wat zou jij doen als het kabinet met een zak subsidie staat te zwaaien? Deze groep heeft dankbaar gebruik gemaakt van het beleid van de overheid. Volgens Pieter Omtzigt (CDA) liepen de voordelen bij bijvoorbeeld een Tesla Model S van circa 90k op tot maximaal 73.120 euro.

Het grote kapen op subsidies ligt nu achter ons. De 4%-bijtelling is sinds dit jaar van toepassing op elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal 50.000 euro. Een eventuele nieuwe run op auto’s als de Kia e-Niro en de Hyundai KONA kan echter voor een verdere verstoring van het subsidiewalhalla zorgen.