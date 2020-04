Succesvolle Toyota RAV4 viert een feestje

De bijzonder succesvolle Toyota RAV4 passeert een mijlpaal. Hiep Hiep, hoera!

In de autowereld hebben we het vaak over de eerste auto’s in hun segment. De eerste supercar, de eerste hot hatch of de eerste SUV. Er zit echter een verschil tussen de eerste in zijn soort en de eerste auto die het recept verfijnde, perfect uitvoerde én er een succes van maakte.

In het geval van de Toyota RAV4 is dat niet anders. Het was zeker niet de eerste. Auto’s als de Matra Rancho, Golf Country en AMC waren er eerder. Dat gezegd hebbende, de RAV4 heeft wel het succes ervan gemaakt dat het is. Het 10.000.000e exemplaar liep onlangs van de band. Reden voor een feestje. En een overzicht. We nemen even kort alle modellen met je door:

Het begin

De eerste generatie RAV4, de XA10, verschijnt namelijk al in 1994. De De auto wordt gebouwd in de Aicihi-fabriek. Deze locatie, die ook ‘Toyota City’ wordt genoemd, is namelijk ook de plaats waar de Carina en Corolla wordt gebouwd. Met die auto deelt de RAV4 dan ook veel techniek. Nu waren er wel compacte SUV’s als de Suzuki Gran Vitara en Daihatsu Rocky, maar dat waren echte werkpaarden met een ladderchassis, tussenbak en inschakelbare vierwielaandrijving. De RAV4 heeft een zelfdragende carrosserie, relatief zuinige viercilinder benzinemotoren en voorwielaandrijving.

Vierwielaandrijving en een automaat waren overigens wel leverbaar. Er is keuze uit een driedeurs hardtop, driedeurs soft-top en en vijfdeurs stationwagon. In Nederland komt de auto op de markt als ‘Funcruiser’. In 1997 lanceert Toyota de RAV4 EV, een belangrijke auto voor de zeer progressieve overheid in Californië. Net als de GM EV-1 sterft de veelbelovende auto een stille dood, dankzij conservatieve pestkoppen. In 1998 wordt de eerste facelift toegepast. Toyota is erg in zijn nopjes met het succes, want er wordt nauwelijks wat aangepast.

Het vervolg

De tweede generatie van de RAV4, de XA20, komt er in 2000. De auto heet nu in Nederland ook RAV4. Het uiterlijk is iets minder stoer, maar aanzienlijk gestroomlijnder. De cabriolet variant is komen te vervallen, er is nu alleen keuze uit een driedeurs met korte wielbasis, of een vijfdeurs met een lange wielbasis. Voor het eerste is de succesvolle RAV4 met een dieselmotor leverbaar, de D-4D uit de Toyota Avensis. Je kan de diesel herkennen aan de luchthapper in de motorkap. Ook is er eindelijk een bescheiden instapmotor, een 1.8 VVT-i op benzine. De 1.8 motoren hebben altijd voorwielaandrijving en een handbak, bij de 2.0 krijg je standaard vierwielaandrijving. Een automaat is optioneel mogelijk.

Dat blijft ook zo ná de facelift. Wederom was het een sutbiele ingreep. Logisch, want Toyota verkocht er een hoop van en het stoere uiterlijk was een belangrijke reden. Andere redenen om een RAV4 te kopen: hoge instap, een praktisch interieur, Japanse degelijkheid en relatief aanvaardbare prijs. Helaas voor Toyota was de RAV4 al een tijdje geen alleenheerser meer in dit segment. De Honda CR-V en Subaru Forester waren geduchte concurrenten. In de VS krijgt de RAV4 na de facelift een 160 pk sterke viercilinder. Destijds de sterkste RAV4 ooit gebouwd.

Derde generatie

De derde generatie van de succesvolle Toyota RAV4, de XA30, staat al in 2006 te trappelen om het stokje over te nemen. Wederom is er keuze uit een versie met korte en lange wielbasis, maar dan anders: een ‘korte’ met een wielbasis van 2,56 (die wij in NL kregen) en een ‘lange’ met een wielbasis van 2,66 meter (voor de Amerikaanse markt). De lange uitvoering was een alternatief op een MPV of stationwagon. Potentiële klanten voor een driedeurs prefereren vaak een ladderchassis a la Suzuki Jimny. De 1.8 komt te vervallen, de 2.0 met voorwielaandrijving is de nieuwe instapper. De krachtigste variant is in Nederland een 177 pk sterke 2.2 diesel. In Japan is zelfs een 3.5 V6 met 272 pk leverbaar.

De derde generatie RAV4 wordt in 2009 gefacelift. Het resultaat was een nog iets strakkere crossover met nieuwe koplampen, bumpers, grille, achterlichten en een opgefrist interieur. In 2011 wordt de RAV4 nogmaals iets opgefrist. De RAV4 EV keert weer terug. In samenwerking met Tesla wordt deze auto ontwikkeld. De RAV4 heeft een motor met dik 150 pk en 300 Nm, die wordt voorzien van energie dankzij een 41,8 kWh accu van Tesla. Het is mogelijk om 180 kilometer op een volle lading te rijden.

Nummer vier

In 2012 staat de vierde generatie (XA40) op de planken, deze zal in 2013 op de Nederlandse markt verschijnen. Bijzonder is dat de populaire combinatie ‘voorwielaandrijving en benzine’ is komen te vervallen. Alleen de instapdiesels hebben voorwielaandrijving, vierwielaandrijving is tegen betaling mogelijk. In Japan is de V6 komen er niet meer, alle RAV4’s hebben vanaf nu een vierpitter. Er zijn ook geen RAV4’s meer met de korte wielbasis.

In 2016 wordt de RAV4 gefacelift. Ditmaal is het een vrij serieuze ingreep. Het anonieme front wordt behoorlijk aangepast, waardoor de RAV4 ietwat macho de wereld inkijkt. Toyota’s paradepaardje, de hybride aandrijflijn, wordt in 2016 beschikbaar. Het is een 2.5 Atkinson Cycle viercilinder met elektromotor.

Anno nu

Tegenwoordig kun je nog steeds een Toyota RAV4 kopen in Nederland. Sterker nog, je kan ‘m zo ongeveer overal kopen. De auto is bijna overal te wereld in min of meer dezelfde vorm verkrijgbaar. Qua styling is de vijfde genratie RAV4 (XA50) nog meer uitgesproken. Ditmaal zijn er geen diesels meer mogelijk. Wel is er een enorm sterke plug-in hybride uitvoering met meer dan 300 pk. Op naar de volgende 10.000.000!