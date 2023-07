Supercar van Alfa wordt Maserati (maar dan sterker)

De nieuwe supercar van Alfa Romeo zal dus gewoon een Maserati zijn. Met (heel veel) meer power.

Kijk, Alfa Romeo is al een beetje ons lievelingsmerk. Dus alles wat ze doen, vinden we tof. De logica is echter ver te zoeken. Waar het merk bij gebaat is, is een PHEV stationwagon op basis van de Giulia en een elektrische Stelvio. De Tonale is een stap in de goede richting, maar er moet meer in de showrooms komen te staan.

Dan kun je nog zeven soorten auto’s bedenken die Alfa Romeo goed zou kunnen gebruiken. Een hatchback, midi-crossover, een grote sedan, een coupe, cabriolet, spider en een fullsize SUV. Maar wat doen de Italianen? Juist, die komen met een supercar.

Maserati MC20 met Alfa-badge

Wat kunnen we verwachten van die auto? Nou, Alfa Romeo heeft er iets over losgelaten:

Het is een creatie tot stand gebracht door de moed en passie van een team dat ernaar streeft zijn droom waar te maken. Alfa Romeo, houdt wel van een punchline.

Volgens het doorgaans uitstekend geïnformeerde Quattroroute zal de nieuwe supercar van Alfa stiekem helemaal geen Alfa Romeo zijn, maar een Maserati! Dat is op zich niet een heel erg vreemde gedachtegang. De basis voor de auto zal namelijk de Maserati MC20 zijn, een compacte supercar met middenmotor.

In het geval van de Alfa Romeo wordt de biturbo V6 gecombineerd met een elektromotor. Het maximale vermogen bedraagt 800 pk. Dat is 170 pk meer dan de MC20 enkel uit de V6 haalt. Nu heb je die 170 paarden wel nodig om het gewicht van de elektromotor en de accu’s mee te nemen.

Komst nieuwe supercar van Alfa

Verder is Quattroroute in de veronderstelling dat alle exemplaren al zijn uitverkocht. Ai, jammer. Tenslotte hebben we nog de onthullingsdatum voor je: 30 augustus trekt Alfa Romeo het doek van hun nieuwe plug-in hybride supercar.

Qua styling en naam is er officieel niets bekend. De Italiaanse publicatie denkt dat de nieuwe Alfa supercar een hoedtik zal zijn naar de Alfa 33, zowel qua naam als qua ontwerp. We zijn reuze benieuwd! Ter lering en de vermaak hebben we een paar afbeeldingen voor wat Alfa concepts voor je.