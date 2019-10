Supercarbouwer maakt comeback met betaalbare GT4

Kan nog een leuke dubbeltest worden.

Saleen is een bekende naam voor de gemiddelde gamer. Het is tuner van zeer potente Mustangs en ze hebben voor lange tijd hun eigen supercar gebouwd, de S7.n Lees in dit artikel alles over die auto wat je moet je moet weten.

Daarna probeerde Saleen het een klasse lager. Het idee was: als je een goedkopere auto aanbiedt, kun je er meer van verkopen = meer omzet. Het was een supercar met de motor uit de Saleen S302-E Mustang, dus een 650 pk sterke V8. Helaas brak de kredietcrisis uit, waardoor Saleen zich genoodzaakt zag om bodykits te ontwikkelen voor de Tesla Model S, de ‘Foursixteen’. Op dit moment is Saleen bijna klaar met hun spulletjes voor de laatste generatie Ford Mustang (beetje laat). Waarschijnlijk zijn ze bezig geweest met de ontwikkeling van hun laatste project, de Saleen GT4.

Deze auto lijkt gebaseerd op de Saleen S1, een betaalbare sportwagen in de geest van de S5S Raptor: heel veel vermogen en koppel, een lichtgewicht chassis en een verrassend acceptabele prijs. De Saleen S1 werd al aangekondigd voor 2018, maar we zijn bijna aan het einde van de 2019 en de eerste exemplaren zijn nog niet afgeleverd. Dat zou reden kunnen zijn voor onzekerheid, maar daar is gelukkig min of meer verandering in gekomen. Een GT4-raceauto moet namelijk gebaseerd zijn op een straatauto. Overigens, die straatauto is gebouwd op basis van de Artega GT.

De motor is trouwens veel bescheidener dan de V8 uit de S5S Raptor, want de Saleen GT4 moet het doen met een 2.2 viercilinder turbomotor, die 450 pk en 500 Nm levert. De conceptversie van de Saleen S1 had een 2.5 liter viercilinder met exact dezelfde waarden. Wanneer de auto aan de start verschijnt is niet bekend, maar aangezien de GT4-racer er al behoorlijk ‘af’ uit ziet, denken wij dat het niet meer heel lang zal duren voordat ook de straatuitvoering onthuld wordt.