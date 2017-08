Zou jij een miljoen over hebben voor deze auto?

Want reken maar dat je dat kwijt bent.

Het verhaal achter de Shelby Cobra is inmiddels wel bekend, maar blijft gaaf. De auto begon zijn leven als de AC Ace. De Ace werd door de Portugees John Tojeiro ontworpen en ontwikkeld. Het was een compacte Britse sportwagen zoals er in die tijd heel erg veel waren. Standaard kreeg de Ace een 2-liter motor onder de kap. Maar eigenlijk kon de auto wel meer vermogen gebruiken. Deze kwamen er in de vorm van de AC Ace Ruddspeed, met een opgevoerde Ford Zephyr motor.

Zo rond de tijd van de introductie van de Ruddspeed werd AC’s eigenaar Charles Hurlock benaderd door ene Caroll Shelby. Of het niet een idee was om de puike body’s te voorzien van een V8 van Ford. Een waar icoon was geboren. Bij een Shelby Cobra denken we natuurlijk aan zo’n uberdikke ‘427’ of een Daytona Coupé. Maar er waren er meer. Misschien wel de gaafste is deze ‘289’. De reden is simpel. Het uiterlijk was nog behoorlijk onaangetast, terwijl er wel een V8 onder de kap zit. Best of both worlds.

Het exemplaar op de foto’s is de Cobra 289 met chassiscode CSX2588. Deze werd in januari 1965 geproduceerd. Het is de op-één-na laatste originele 289 die gebouwd is en de laatste die verkocht werd. De laatste 289 was voor Shelby zelf, maar dat was een automaat. Deze 289 heeft een handbak met vier verzetten voorwaarts. De waarde van deze auto zal aankomen als donderslag bij heldere hemel: 1.200.000 Amerikaanse dollars. De auto wordt binnenkort geveild, dus de kans is groot dat het bedrag dat betaald gaat worden voor deze Cobra nog een stukje hoger komt te liggen.

De kleur is Rouge Iris. De auto is een keer overgespoten, maar dit is wel (uiteraard) professioneel gedaan. De reden waarom deze auto zo veel waard is, naast de historische significantie, is de staat van de auto. Chassis, koetswerk, motor en aandrijflijn zijn nog origineel en in nieuwstaat. De naam 289 slaat op de motor, deze 289 cubic inches groot. Dik 4.7 liter aan slagvolume dus. De motor is voorzien van een aluminium inlaat en een Holley 715 CFM carburateur in Le Mans-specificatie. Om een idee te krijgen van de prestaties: de motor levert 275 pk en de auto weegt in totaal zo’n 910 kg. Voor meer informatie is dit epistel van @Dizono een absolute aanrader.