Superman-interieur behoort tot geniale hatchback

Briljant in eenvoud en een gedurfde kleurencombinatie: dit moet wel Italiaans zijn. Toch?

De rallysport had een grote impact op de autowereld in de jaren ’80 en ’90. Je was als middenklasse merk ineens goed bezig als je meedeed aan de rallysport. Zo schitterden een paar onverwachte auto’s op de onverharde paden. Wie had verwacht dat een auto als de Peugeot 205 gehomologeerd werd voor rally? Uiteraard wel in licht gewijzigde vorm. Brede wielkasten, grote spoilers en een motor die opgevoerd werd én verplaatst naar achter de stoelen. Het resultaat voor de beruchte Groep B was een zeer heftige versie van een modale hatchback.

Peugeot was niet de enige die dat trucje uithaalde. De Renault 5 kreeg dezelfde behandeling. Dat was in zijn tijd het equivalent van de Renault Clio en was ook toen een reguliere, doorsnee hatchback. De Renault 5 Turbo, de rallyvariant van de hatchback, was niet doorsnee. Het recept was gelijk aan de Peugeot 205 T16 (de rallyvariant van de 205) en het is dus een zeer brede Renault 5 met de motor in het midden. Een praktisch ding is het daarom niet perse.

Een ruige sportauto is het daardoor wel. Handbak, weinig elektronische hulpmiddelen, vooral bedoeld om lekker hard te knallen over stoffige paden. Weinig luxe, maar toch ziet het interieur er hoogwaardig uit. De kleurencombinatie helpt ook. En natuurlijk het bekende L-vormige stuurwiel is een leuke touch. En voor de rest is het vooral functioneel. Vijfpuntsgordels, duidelijke tellers, drie pedalen, en een asbak met Renault-logo op de bovenkant.

Klinkt dat nou leuk? Je kan hem kopen! Het gaat om de Turbo 1, de eerste versie. De Turbo 2 is de minder zeldzame maar bekendere. Van de Turbo 1 werden maar 1.690 gebouwd tussen 1980 en 1982. Dit is nummer 581 uit 1981, lekker in het midden dus. De witte carrosserie is lekker subtiel, het rood met blauwe interieur is dat absoluut niet.

Hij kan voor jou zijn voor 139.995 euro. Een flinke smak geld voor een ‘vergeten’ zeldzame auto. Maar het is een gaaf ding. Koop dan!!1!