Deze Chevrolet EV-stationwagon gaat ons stilletjes voorbij

De elektrische stationwagon, die kenden we verrassend genoeg nog niet.

We leven in een maatschappij waarbij je dingen meer dan ooit niet in een hokje moet plaatsen. Als het gaat om je innerlijke gevoel, dan snappen we dat volkomen. Auto’s in hokjes plaatsen is juist iets wat wij omarmen. Lekker overzichtelijk. Als je een Mercedes-dealer binnenliep in het verleden, kon je kiezen tussen klein of groot, stationwagon, cabrio of super-de-luxe, even globaal gezegd. Nu is dat heel anders. Er is groot, midden, klein, groter, kleiner en daar nog weer tussenin. Van alles is een cabrio, coupé en vierdeurs coupé. Van alle maten is er ook een SUV en daar weer een coupéversie van. Kortom: niches. Alles moet gevuld worden.

Chevrolet doet daarom iets verrassends. Zij willen een ruime EV aanbieden in China. De elektrische auto is zo meegaand met de huidige nichetrend, dat er een hele logische carrosserievariant nog niet ingevuld is. De stationwagon! Bij zo’n beetje elk merk dat een stationwagon aanbiedt, wordt meer en meer gekozen voor een gelijkwaardige SUV. Begrijpelijk, maar toch zou je verwachten dat er nu van elke auto een elektrische versie komt. Maar een elektrische stationwagon – met uitzondering van de eenmalige RemetzCar Model SB en de nog niet officiële Volkswagen I.D. SPACE VIZZION – is er nog niet. Nu wel. Ontmoet de Chevrolet Menlo EV.

Oké, het is een stationwagon op hoge poten. Net niet een SUV, zo je wil: het doet denken aan een verlengde Subaru XV Crosstrek. Maar denk je even de plastic meuk weg, dan staat hier gewoon een nette estate. En dus elektrisch. Specificaties vallen tegen: er wordt gesproken van een 410 km groot rijbereik. Klinkt netjes, maar er wordt gemeten met NEDC. De nieuwere en betere WLTP-cyclus snoept daar een paar tiental kilometers vanaf. Verdere details worden zo snel mogelijk bekend gemaakt, maar reken niet dat de auto naar ons toekomt. Het gaat om een ontwerp exclusief voor China. En aangezien Opel hun banden met Chevrolet en GM doorsneed voor PSA, krijgen we ook geen elektrische Opel-stationwagon.

Een andere exclusieve auto voor China is de zevenzits versie van de Blazer. Deze nieuwe ‘middenklasse’ SUV is een soort Tiguan van Chevrolet: zie dit als een Blazer Allspace. In China houden ze van een beetje extra ruimte op een klein platform, daar past deze nieuwe Blazer perfect bij.

Beide auto’s worden getoond op de Auto Guangzhou-beurs van 2019, die eind november plaats zal vinden in de gelijknamige Chinese stad. Nou maar hopen dat iemand de stille hint van Chevrolet heeft begrepen en we snel kunnen genieten van een elektrische stationwagon.