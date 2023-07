Superschattige lichtgewicht sportauto kan realiteit worden

Kijk nou hoe schattig: dat wil je toch gewoon? Het zou kunnen, maar dan moet je wel doen alsof je geïnteresseerd bent of serieus geïnteresseerd zijn in deze Triumph TR25.

Als autofanaat heb je vast wel eens de link gelegd tussen de voorkant van een auto en een gezicht. De koplampen als ogen, de grille met het logo als neus en de bumper als mond. Dan valt je wellicht ook op dat auto’s tegenwoordig nogal ‘boos’ worden ontworpen. Scherpe lijnen in de koplampen zorgen al vrij snel voor een boze aanblik, alsof auto’s je angst willen aanjagen. Dat was in de tijd van grote ronde koplampen die je aanstaren als puppyogen wel anders.

Schattige auto

De tijd van de Triumph TR2, bijvoorbeeld. Deze compacte Britse roadster uit de jaren ’50 was qua design doodsimpel, maar wel met die schattige ronde koplampjes als kikkerogen boven de voorbumper. Het is geen Austin-Healey Frogeye Sprite (die kwam ook pas later), maar het heeft een vergelijkbare mate van schattigheid.

Triumph TR2 “Jabbeke”

Totaal niet schattig bedoeld was een snelle versie van de TR2, die als bijnaam “Jabbeke” heeft. Vernoemd naar een plaatsje in België want in 1953 kon je daar nog ongestoord zo hard mogelijk over de snelweg blazen. De Triumph TR2 Jabbeke wist toen de snelste tweeliter auto ter wereld te zijn. Daarvoor werd de standaard roadster wel aangepast: de voorruit moest het veld ruimen voor een minuscuul vizier, de passagiersstoel werd overbodig en afgedekt en de achterste wielkasten werden ook aerodynamisch verantwoord dichtgebouwd.

Terugkeer Triumph

Als je motorfietsen even niet meerekent, is het een tijdje geleden dat Triumph activiteit toonde. Vanaf 1984 is er geen Triumph op vier wielen meer gebouwd en in 1994 zijn de merkrechten inbegrepen geweest in de overname van Rover Group door BMW, waar de naamrechten zijn gebleven. Die naamrechten worden nu weer eens gebruikt. Tenminste, in een designvoorstel. Dit is de Triumph TR25.

Ten eerste: het schattige is gelukt. De gedrongen proporties en het minimalistische design, samen met twee bijna ronde koplampjes doen echt denken aan de Jabbeke. Maar dan verpakt in een futuristisch concept.

Het idee is dan ook om de compacte simpele sportauto in een modern jasje te steken en ook dat is met de Triumph TR25 gelukt. Het design moet voor nu even het werk doen, want het gaat echt om een project in diens kinderschoenen. De aandrijflijn, behalve ‘EV’, wordt nog even in het midden gelaten.

Triumph?

Hoe zit dat dan met de naamrechten van Triumph? Want dit is geen concept van BMW en ook niet van een erfgenaam of iets dergelijks van Triumph. Het is een project van Makkina, een Britse firma die zich richt op automotive design. Die heeft deze renders van de Triumph TR25 getoond als een ‘wat als’-ontwerp. De naam Triumph mocht gebruikt worden met goedkeuring van BMW. Wellicht omdat die het project niet verder dan de kinderschoenen zien komen…

Al wordt wel geclaimd dat BMW niet helemaal buiten beschouwing gelaten zou worden bij een eventuele productieversie van de Triumph TR25. De technische basis van de BMW i3 S zou immers perfect zijn qua proporties en lichtgewicht karakter voor een EV. Kijk @nicolasr, een combinatie van i3 en sportauto, een droomauto!