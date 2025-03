Zo verschrikkelijk duur is de allerlaatste Toyota Supra

De allerlaatste Toyota GR Supra is Godallejezus duur, en dat is er vanuit gaande dat je hem überhaupt mag kopen.

We laten een traan voor de Toyota GR Supra. Na zes jaar als verrassend leuke toevoeging aan het Toyota-gamma, is het tijd voor het merk om de sportwagen aan de wilgen te hangen. De Supra werd gebouwd in samenwerking met BMW, die hem als Z4 verkoopt. De Supra was er enkel als coupé terwijl de Z4 er enkel als cabrio is. Het begon allemaal met een 340 pk sterke 3.0 liter zes-in-lijn met automaat, die je kan kennen als de B58-motor van BMW. Daarna kwam er een 2.0 liter met 258 pk en handbak (de BMW B48). Pas ten slotte kwamen de wensen van krachtpatsers en puristen samen in de handgeschakelde Supra 3.0, die ook nog eens 385 pk kreeg. En daar eindigt het ook mee.

A90 Edition

Toyota komt namelijk nog één keer met de ultieme GR Supra en dan is het klaar. De A90 Edition viert de, eh, A90. Dat is de generatiecode van de laatste Supra. De normaal 385 pk sterke zescilinder levert nu een flink betere 435 pk, terwijl de handbak blijft. Je krijgt speciale velgen, een grote spoiler, een nieuwe motorkap met extra koelsleuven en allerlei andere circuitzaken zoals Brembo-remmen. Er is in ieder geval niet op bespaard.

Ontiegelijk duur

Gelukkig maar, want de prijs van de Toyota GR Supra A90 Edition is nu bekend. Let wel: de 300 exemplaren worden eerlijk verdeeld tussen Europa en Japan, dus 150 voor ‘ons’ en 150 voor Japan. We zeggen ‘ons’ een beetje voorzichtig, want in Nederland is ‘ie niet te configureren. In bijna elke Europese markt eigenlijk niet, behalve Duitsland en Frankrijk. Respectievelijk gaat de Supra A90 Edition 142.800 euro en 144.000 euro kosten. Ter vergelijk: in Duitsland start een Supra vanaf 63.250 euro voor een viercilinder en 73.250 euro voor een zes-in-lijn. Bijna twee keer zo duur dus. Voor dat geld is je A90 Edition wel al direct volledig uitgerust, want je mag geen één optie kiezen. Behalve elke kleur, zo lang het maar matzwart is. Je lijkt de keuze te hebben tussen 19 en 20 inch velgen, maar dat komt omdat de 19 inch voorop moeten en de 20 inch achter. Binnenin mag je ook niks kiezen: je krijgt altijd twee kuipstoelen, waarvan de passagiersstoel is bekleed met zwart alcantara en de bestuurdersstoel met roodkleurig alcantara.

Maar goed, 142.800 euro is een enorme smak geld. Je zit dan in Duitsland bijna 50.000 euro boven een handgeschakelde BMW M4 met de M-versie van de B58 (de S58), met 480 pk in plaats van 435. Het stapje naar de 550 pk sterke M4 CS is maar 15.900 euro. Op de Nederlandse configurator kunnen we zowel de A90 Edition als de hele Supra niet meer bestellen, maar de laatste nieuwprijs van een Supra zat dik 15.000 euro boven die van Duitsland (met zescilinder dan). Volgens die logica zou de A90 Edition zo’n 157.000 euro hebben gekost in Nederland. Da’s een dure Supra.

Japan

De Japanners hebben het beter getroffen: de 150 stuks voor het thuisland kosten 15.000.000 yen, omgerekend zo’n 92.500 euro. Nou hebben de Japanners zichzelf sowieso al verwend, want een GR Supra RZ (zoals de zescilinder aldaar heet) kost omgerekend 49.600 euro. De viercilinder, helemaal geschraapt, kost ietsje meer dan 30.000 euro! De A90 Edition is dus nog steeds een flinke klap duurder, maar goed, slechts 150 Japanners hoeven zich in te schrijven. Zoals altijd wordt er geloot als er meer dan 150 geïnteresseerden zijn.