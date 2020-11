Suzuki Across is nu een halve Swift goedkoper - Autoblog.nl

Bij Suzuki vonden ze de prijs van de Across toch ook wat te gortig.

Gisteren hadden we al wat te melden over Suzuki, namelijk de prijs van de nieuwe Swace. Vandaag hebben we nog meer Suzuki-nieuws voor jullie! De andere Suzuki-Toyota, de Across, heeft nu namelijk ook een prijs. Dat wil zeggen: een nieuwe prijs.

Plug-in hybride

Waar we de Swace al kenden als de Corolla Touring Sports, kenden we de Suzuki Across als de Toyota RAV4. De Toyota is alleen nog niet leverbaar als 306 pk sterke plug-in hybride, terwijl de Across dat al wel is. Dat is tevens de enige uitvoering die geleverd wordt. Verder zijn de verschillen met de RAV4 vooral beperkt tot de logo’s en de neus.

Premium

Van zijn prijs moest de Across het niet hebben want die kwam uit op €65.000. Daarmee zat de Suzuki op gelijke hoogte met plug-in hybride cross-overs van premium merken als Mercedes, BMW en Volvo. Niet bepaald een ideale concurrentiepositie. Dat hebben ze inmiddels bij Suzuki ook in de gaten.

Nieuwe prijs

De Suzuki Across heeft namelijk een nieuw prijskaartje gekregen, die wat minder premium is. In plaats van €65.000 kost de Across nu €55.900. Dat scheelt toch mooi een halve Swift. Voordat je denkt dat er nu een hoop opties verdwenen zijn: de uitrusting is nog hetzelfde. De reden die is opgegeven voor de prijsverlaging is dat de vanafprijs nu in lijn is getrokken met de rest van Europa.

Regeling

De prijsverlaging komt wel een beetje laat, want er waren al klanten die een Across hadden aangeschaft voor €65.000. Ook voor hen is dit bericht goed nieuws, want met hen wordt een regeling getroffen. Anders zou het toch een beetje zuur zijn.

Concurrentie

Wat betekent de nieuwe prijs voor de concurrentiepositie van de Suzuki Across? De Suzuki hoeft in ieder geval niet meer te concurreren met premium SUV’s, dus dat scheelt. De Across kan nu de strijd aangaan met de PSA-drieling. Die bestaat uit de Opel Grandland X Hybrid4, de DS 7 Crossback E-Tense en de Peugeot 3008 GT Hybrid4. Met een systeemvermogen van 300 pk is dit trio ongeveer net zo krachtig als de Suzuki. Ook de actieradius is ongeveer gelijk (59 km vs. 50 km).

Qua vanafprijs zit de Across tussen de DS en de Peugeot in, die respectievelijk €57.790 en €54.210 kosten. De Opel is voordeliger, want die kost maar €46.499. De Suzuki Across is dus nog steeds niet de goedkoopste, maar hij prijst zich dus niet meer compleet uit de markt.