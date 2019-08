Sweet, Verstappen wint ook de komende jaren een race

Minimaal eentje.

Max Verstappen zal natuurlijk hopen dat hij de komende seizoenen dik meer dan één race kan winnen, want dat is noodzakelijk om eindelijk eens een paar keer die wereldtitel binnen te halen. Maar mocht het nou toch onverhoopt tegenvallen omdat Mercedes dominant blijft of Ferrari eindelijk wat goeds doet met haar budget, hebben we vanaf vandaag de schrale troost dat Max in ieder geval nog één race op zijn naam zal zetten. Zojuist is namelijk bekend geworden dat de met uitsterven bedreigde Grand Prix van Mexico de komende drie jaar toch weer op de kalender staat!

¡La Ciudad de México seguirá de #F1ESTA! Gracias por ser la mejor afición del planeta. 👏🇲🇽🏎

Mantente muy atento mañana a nuestras redes sociales para conocer todos los detalles.#F1ESTA #CDMX #F1 https://t.co/CGRm2S2mTh — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) August 7, 2019

Zoals bekend heeft Max Mexico de afgelopen twee jaar omgetoverd in Maxico. Het is dus een zekerheidje voor de Nederlander. Voor de neutrale fan is het nieuws ook puik, want door de grote hoogte waarop de race verreden wordt krijgen de motoren geen zuurstof en liggen de verhoudingen vaak net even wat anders dan anders. Bovendien bood de race de afgelopen jaren vaak het nodige spektakel. Zo gaf Vettel Verstappen in 2016 nog de vinger na de race en vervloekte Max 1.0 in 2017 een van de stewards op botte wijze.

De verlenging van het contract alsmede die van de Grand Prix van Spanje geven wel te denken wat er verder met de F1 kalender gebeurt. De Grand Prix van Duitsland verdwijnt weliswaar, maar daar staat tegenover dat er een Grand Prix in Vietnam en in Nederland bijkomen. Toch?