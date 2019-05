Favoriete Grand Prix Verstappen verdwijnt van de kalender

Het zal toch niet.

Het veelvuldig door motorische problemen geplaagde Red Bull Racing heeft sinds het begin van het tweede turbotijdperk ieder jaar slechts een klein aantal circuits waar het een goede kans maakt op een zege. Hiertoe behoren onder andere het stratencircuit van Monaco, de Hungaroring en het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico. Een van deze banen verdwijnt volgend jaar van de kalender, jij mag raden welke het is.

Precies, die laatste. Na vijf edities houdt de organisatie van de Grand Prix van Mexico er alweer weer mee op, aldus de betrouwbare bronnen van ESPN. Naar verluidt hebben de organisatoren van de wedstrijd in Mexico-Stad het contract met Liberty Media, de eigenaren van de Formule 1, niet kunnen verlengen. Na maanden van onderhandelingen schijnen de organisatoren de overheid niet hebben weten te overtuigen geld te steken in het behoud van de race.

Het is zoals zo vaak een financiële kwestie; als we de beweringen dienen te geloven dan moest de Mexicaanse overheid 800 miljoen pesos (een kleine 40 miljoen euro) ophoesten om het circus de komende vijf jaar naar het land te halen. De overheid was in staat slechts de helft daarvan te investeren, dus gaat het feest niet door.

Als het inderdaad klopt dat de Grand Prix van Mexico van de kalender verdwijnt, dan verliest met name Red Bull een circuit dat het goed ligt. Twee van de vijf overwinningen van Max Verstappen kwamen tot stand in het Centraal-Amerikaanse land. De Nederlander is samen met Jim Clark en Alain Prost de meest succesvolle coureur op het circuit.

De dood van de een wordt in dit geval overigens letterlijk het brood van de ander. De terugkeer van Zandvoort is inmiddels bevestigd voor volgend jaar. Het circuit achter de duinen schijnt de wedstrijd in Barcelona te vervangen. Dit zal betekenen dat de race in het Vietnamese Hanoi in de plaats van Mexico zal komen.