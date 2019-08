Deze lachebekjes speuren jouw neppe Porsche op

Who you gonna call...

Het zal je maar overkomen. Op Marktplaats, Amazon en Ebay speur je maandenlang naar nieuwe ventieldopjes voor je dikke Porker, vind je eindelijk een setje voor een zacht prijsje, blijken het neppers te zijn! Dat is even balen, want je weet dan natuurlijk niet of het product wel voldoet aan de hoge eisen van Porsche. Misschien geen ramp voor sommige onderdelen. Maar als je nepvelgen bij Autobahn-tempo opeens afbreken, dan heb je toch een probleem.

Een speciaal team moet voorkomen dat jij slachtoffer wordt van zo’n superdeal kat in de zak. Het bestaat uit drie advocaten, heet het Brand Protection Team en opereert vanuit Zuffenhausen. De enige missie: items confisceren die onterecht het Porsche-logo dragen. Vorig jaar vergaarde het team ongeveer 33.000 items met een marktwaarde van 2,2 miljoen Euro. Het gaat dan vooral om shirtjes, posters, klokjes, petjes et cetera, maar ook steeds vaker om remklauwen, airbags en velgen. Vooral die laatste items kunnen een acuut gevaar vormen en Porsche wil uiteraard voorkomen dat dergelijk spul in haar auto’s terechtkomt.

De meeste spullen die in beslag worden genomen worden aangeboden via sites als Amazon en Ebay. Het team heeft er meer moeite mee een vinger te krijgen in de fysieke handel van nep-spul op handelsbeurzen en dergelijke. Ook die markt is naar schatting goed voor tientallen miljoenen. Naar schatting tachtig procent van de neppers komen uit China en variëren in kwaliteit van absolute bagger tot professioneel gemaakt. Soms worden zelfs de werklieden van Porsche Classic ingeschakeld om het kaf van het koren te scheiden. Heb jij een setje Chineazy replica’s op je 996?