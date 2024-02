Taycan prijzen bekend: flink duurder dan voorheen

De prijzen van de Taycan zijn binnen. Ze zijn behoorlijk prijzig geworden.

Het is al een oudgediende in de wereld van EV’s: de Porsche Taycan. De elektrische sportsedan van Porsche is misschien wel de eerste auto die de handen van petrolheads en EV-liefhebbers op elkaar krijgt. Het is gewoon een bijzonder puike auto die toevallig elektrisch is.

Alle details over de gefacelifte Porsche Taycan heeft waarde collega @rubenpriest al met jullie gedeeld. Voor nu hebben wij de prijzen voor jullie. Jazeker, Autoblog kan exclusief de prijzen mede delen nog voordat Porsche er ruchtbaarheid aan geeft.

Prijzen Taycan

We beginnen met de reguliere Taycan sedan. Die is er nu vanaf 107.000 euro. Daarmee is de Taycan dik 7.000 duurder dan voorheen. Dat is nog altijd goedkoper dan een Audi e-tron GT, maar dat is altijd een quattro.

De goedkoopste Taycan met vierwielaandrijving is de Taycan 4S die voor 126.600 euro in de boeken staat. De Taycan Turbo mag mee vanaf 183.000 euro, alhoewel wij ons zo kunnen voorstellen dat je dan meteen gaat voor de Taycan Turbo S, die 218.900 euro kost.

Prijzen Taycan Sport Turismo

In tegenstelling tot bij de Panamera, keert de Tacyan Sport Turismo wél terug. Bij de Panamera was er nauwelijks toegevoegd waarde, maar dat is bij de Taycan wel anders. Standaard is de Taycan een vierdeurs sedan en de Sport Turismo heeft een vijfde deur.

De prijzen van de Taycan Sport Turismo beginnen bij 108.100 euro. De versie met vierwielaandrijving is 127.800 euro. De Taycan Turbo mag weg voor 184.000 euro en de Turbo S-variant wisselt voor 219.900 euro van eigenaar.

Prijzen Taycan Cross Turismo

Dan de meest avontuurlijke versie! Dat is de Taycan Cross Turismo. Dat is in feite de Sport Turismo, maar dan met een grotere bodemspeling. Wederom zijn hier vier smaakjes, maar die zijn nét eventjes anders. De Cross Turismo is er namelijk niet met achterwielaandrijving.

Instappen gebeurt met de Taycan Cross Turismo 4 en die kost 119.400 euro. Een stapje daarboven staat de Taycan 4S Cross Turismo, die voor 132.600 euro mee mag. De prijzen va de Taycan Turbo Cross Turismo en Turbo S Cross Turismo bedragen respectievelijk 184.500 euro en 220.400 euro.

Wat valt ons op?

Opvallend is dat de prijzen van de Taycan dus behoorlijk gestegen zijn ten opzichte van het uitgaande model. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat er aanzienlijk meer vermogen is en dat ook de actieradius is toegenomen. De standaard Taycan komt 175 km verder op een accu en dat is buitengewoon indrukwekkend.

Ook is adaptieve luchtvering standaard. Echter, een ander ding dat ons opviel, is dat de Taycan aanzienlijk duurder is in Nederland dan in Duitsland. Daar is de goedkoopste Taycan 101.500 euro en de duurste 191.096 euro. Dat scheelt behoorlijk, terwijl er dit keer geen BPM is die dat prijsverschil kan verklaren.