Lucid grijpt in: ontslaat bijna een vijfde van al het personeel

Je zal er maar werken. Lucid neemt ingrijpende maatregelen en ontslaat bijna een vijfde van het personeel.

Lucid is dé concurrent van Tesla. Nou ja, zo positioneert het merk zichzelf. Maar Tesla blijkt het toch op alle vlakken beter te doen. Zeker nu de Amerikaanse autofabrikant 1.300 banen moet schrappen. Dat is ongeveer een vijfde (18%) van het totale personeelsbestand. De ontslagen zullen plaatsvinden op elk niveau weet Reuters te melden.

Lucid ontslaat personeel

Het merk begon vorig jaar met de massaproductie van elektrische auto’s. Het bedrijf verbrand in rap tempo veel geld en maakt nog steeds verlies. Dit terwijl Tesla de mogelijkheid ziet om de prijzen van hun auto’s te verlagen én nog steeds geld eraan weet te verdienen. Well done Elon Musk.

Ze hadden de wind al een beetje tegen, want beleggers waren teleurgesteld in hun productiedoelstelling voor dit jaar. Ze rekenen op 10.000 tot 14.000 auto’s, veel minder dan de 27.000 die verwacht werd.

Tevens kregen wij een bericht binnen dat er een terugroepactie is van honderden Air-modellen. De auto’s schakelen zichzelf onverwacht uit en dat moet even gefixt worden. Helpt ook niet mee aan de beeldvorming omtrent het merk.

De topman Peter Rwalinson zegt dat het ‘een pijnlijk maar noodzakelijk besluit is’. Het vervelende besluit moet het bedrijf echter veerkrachtiger maken voor de toekomst. Dat is mooie managementtaal voor: crap, we geven teveel geld uit en er komt te weinig binnen.

Herstructurering

En wat is een kostenplaatje waar je snel op kan bezuinigen? Juist, dat is het personeel. Zeker in Amerika wordt daar niet zo moeilijk over gedaan. Dat is nu ook weer het geval. De ontslagronde wordt gebracht als een ‘herstructurering’ en kost het bedrijf tussen de 24 en 30 miljoen dollar.

Probleem is onder andere dat er minder EV’s worden verkocht. Tel hierbij de hoge productiekosten op en dat mensen die een reservering hebben geplaatst niet altijd de auto daadwerkelijk kopen en het plaatje is compleet.

Nu maar hopen dat ze er niet aan onderdoor gaan, want Wouter vond het wel een geinige auto. Duur wel ja.