Te koop: een G-Klasse, straight outta GTA

Als je écht niks te vrezen wil hebben.

Er zijn mensen die het beweren: de apocalyps komt eraan. Dat er een tijd komt dat de wereld vergaat, de zombies je komen halen en je maar beter goed voorbereid kan zijn met schuilkelders en het betere wapenwerk. Daarbij hoort dan ook een type voertuig wat deze apocalyps kan overleven. Bepantserd, beresterk en tegelijkertijd comfortabel. Klinkt als een flinke dosis paranoia, maar voorkomen is beter dan verzekeren genezen. En jawel: door de vraag-en-antwoordstrategie van de huidige tijd is dat dus een vraag. Het aanbod komt van een bedrijf als Rezvani, of in dit geval van een klein Duits bedrijf.

De creatie heet Gruma Exclusive ENOK P1. De basis behoeft geen uitleg: de beresterke Mercedes G-Klasse. Er is gekozen voor de G500 4×4². Die staat lekker hoog op zijn poten door het gebruik van portaalassen en heeft met zijn 4.0 liter V8 met 421 pk genoeg reserve om wat gewicht toe te voegen. Want wat voegt gewicht toe? Juist. Pantser.

Nu horen we je denken: welke apocalyps? Dit is toch gewoon militair spul? Nou, dat kan. Maar een reden dat wij verwachten dat de ENOK meer op de burger is gericht, is het interieur. Zo’n beetje alles is overgenomen uit de luxueuze G500 en dus heb je alles wat je hartje begeert. Leren/alcantara bekleding op elektrisch bedienbare stoelen met stoelverwarming, koolstofvezel accenten, de hele rits. Naast uiteraard bepantsering, waardoor de G-Klasse een bijzonder dik aanzicht krijgt van buiten.

Wat ons dan weer aan GTA doet denken is een functie die nog niet gebruikt is: een gat in het dak, in de vorm van een luik. Je raadt het al: daar past een mitrailleur-installatie. Zodat je vanaf de achterbank de zombies te lijf kunt gaan zonder de auto te hoeven verlaten. Kortom: de perfecte auto voor een paranoïde sciencefiction-fanaat.

Zoals je hebt geraden is de auto te koop. Niet alleen omdat we er zo over praten, ook omdat je de achtergrond waarschijnlijk hebt herkend. Het is weer Hollmann, de Duitse exclusieve autodealer die de ENOK P1 verkoopt. Voor 546.210 euro. Maar dan hoef je je ook écht nergens zorgen meer om te maken.