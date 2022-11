Range Rover Sport grijs kenteken, beter dan een bestelwagen?

Qua ruimte ga je het niet winnen van een Volkswagen Transporter met deze Range Rover Sport Commercial, maar qua stijl?

We pleegden het vroeger te zeggen, een Volkswagen Golf was een ‘klasseloze’ auto. Daarmee bedoelden we dan dat je aan de auto niet kon afzien hoe dik de portemonnee was van de bestuurder. Van de bedrijfswagen variant van wat ooit de ‘volksbus’ was, de Volkswagen Transporter kan je dat inmiddels niet meer zeggen. De Transporter wordt door veel berijders gezien als ‘premium bus’.

Wanneer je hem vrolijk gaat configureren, dan komt er ook een pittig prijskaartje onderaan de streep te staan. Heb je die ruimte wel echt nodig. Kan het niet ook een beetje minder praktisch en wellicht met nog een beetje meer stijl?

We speurden op Marktplaats naar een alternatief als bedrijfsauto. Een auto waar je gewoon toch het grijskenteken tarief mag betalen als het gaat om de motorrijtuigenbelasting, liefst dus een diesel en waar je toch netjes de lading kan scheiden van de bestuurder en passagier.

Ja, dan kom je snel uit bij Land Rover Discoveries en Defenders, Range Rovers en Mercedes G-Klasse. En tsja, we kunnen er lang omheen draaien, maar het geval wil dat dit nou net de modellen zijn die toch al vaak voorzien zijn van geblindeerde zijramen. Dus een volledige grijskenteken behandeling valt niet direct op. Dit geldt natuurlijk vooral voor de Range Rovers en de G-Klasses.

We kwamen uit bij deze Range Rover Sport D300 Commercial op Marktplaats. In de beschrijving staat dat het om een SVR gaat, maar deze diesel heeft lijkt die motorisering niet te bezitten. De bumper en de achterbumper en motorkap heeft hij daarentegen wel.

Maar zeg nou zelf, van de zijkant verraadt weinig dat we hier te maken hebben met een stuk gereedschap in plaats van een Hillegersberg-hockey-mama-mobiel.

Wat mag dit kosten? Dit 2018 model staat voor € 74.500 voor je klaar. Exclusief BTW en BPM natuurlijk zoals het een bedrijfswagen betaamt!

Voor dat geld krijg je een auto met voor een diesel een maagdelijke kilometerstand van 81.000 km. Een 306 pk sterk blok en een minder fantastisch opgegeven verbruik van 13,5 km/l. Maar de Range Rover Sport is dan ook 2.245 kg zwaar volgens de opgave kenteken.

Ok, eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat je voor dit bedrag nog steeds 2 flinke Volkswagen Transporters kunt aanschaffen. Maar stijl heeft zijn prijs, nietwaar? En als je ruimte te kort komt kan je altijd nog een aanhangwagen achter de Range hangen..