Te koop in eigen land: een Amerikaanse karikatuur

Nee, er is niet geknoeid met fotoshop. Dit zijn echt de proporties van deze bizarre occasion.





In de Verenigde Staten deden ze het wat betreft auto’s bouwen altijd net een beetje anders dan wij. De rode draad was groot, groter, grootst. Dat geldt niet alleen voor de auto’s in pure afmetingen, ook de motoren zijn steevast gigantisch. Niet alleen omdat turbo’s en dergelijken nog helemaal niet zo lang een ding zijn, maar ook omdat de Amerikanen ten tijde van de oliecrisis alleen de prestaties verminderden: niet de blokken zelf. Ook dat gebeurde pas in de jaren ’80. Motoren met een cilinderinhoud van meer dan zes liter met uiteraard acht cilinders konden wel eens slechts 100 pk leveren.

Het maakte niet uit. De slagschepen (met dito wegligging) waren het statussymbool van de VS in de jaren ’50, ’60 en ’70. Als er zo’n grote motor voorin moet liggen, moet je sowieso een gigantische motorkap hebben. De rest van de auto wordt qua proporties daarop afgestemd en je hebt vaak auto’s van een meter of vijf als resultaat. Zelfs als coupé!

De Cadillac Seville is zo’n auto. Deze toch wel uit de kluiten gewassen limousine past deze beschrijving als geen ander. Onder de grote motorkap ligt een 5.7 liter grote V8. De Seville bood een basis voor een ietwat vreemd project. Er is weinig over te vinden, maar het idee lijkt duidelijk. Pak een Seville, verkort de wielbasis en bespaar verder zo veel mogelijk kosten. In dit geval krijg je dan onderstaande auto.







We moeten toegeven: je kunt veel recyclen om de Seville Milan Coupé, zoals hij heet, te bouwen. Het lijkt dan ook alsof iemand het dak en de achterdeuren eruit heeft gezaagd in Photoshop, de achtersteven bij de voordeuren aan heeft gesloten en het dak opnieuw heeft gebouwd. Dat is precies wat er is gebeurd! De Seville Milan ‘Shorty’ heeft bizarre proporties.

Toch is het stiekem best een goed idee. Dezelfde motor als de Seville past erin, dus je hebt gewoon een heerlijk dikke V8. Ook de kofferruimte is identiek. Je moet alleen twee passagiers minder meenemen. Het grootste voordeel is dat de lengte drastisch afgenomen is. Ook de wielbasis is nu minuscuul, wat manoeuvreren ten goede komt. Door de lange motorkap en de bovengemiddelde achteroverhang zijn de proporties gewoon ietwat apart. Alsof het een auto uit een tekenfilm is.













Ter zake: van de Seville Milan zijn 500 stuks gebouwd door een extern bedrijf, en daarmee zijn ze erg zeldzaam. Wanneer er eentje te koop opduikt, heb je al iets bijzonders te pakken. Wanneer er eentje te koop opduikt in Nederland, heb je een écht unieke kans om een exoot te bezitten. Nou, dan is er goed nieuws. Want dit exemplaar staat nu in ons eigen land te koop.

Dat is leuk, maar de meest frisse Seville is het absoluut niet. Het vrij bekraste leer, de doffe plekken op het chroom en de volgens de advertentie aanwezige roest zijn wel wat aandachtspuntjes. De auto zit bomvol opties voor zijn tijd en 32.827 mijlen (zo’n 53.000 km) na een goede 41 jaar is ook niet verkeerd. 1979 is het laatste productiejaar van de Milan en daarmee is dit één van de laatste modellen. Zeldzaam, doch niet feilloos. Overigens heeft deze auto dus de 5.7 liter V8 aan boord die 170 pk levert. Het gewicht is met 1.800 kg niet eens bizar hoog voor een dikke Amerikaan. Dat is het dus relatief gezien ook niet.













De prijs van 12.950 euro is aan de hoge kant voor een Cadillac in deze staat: het is bijna 5.000 euro meer dan het aanbod reguliere Sevilles die in betere staat verkeren. Je ziet gewoon aan alles dat deze auto het overgrote deel van zijn leven al heeft gehad. Toch is het wel een uniek ding en voor een auto die gelimiteerd is tot 500 stuks kun je een beetje hoge bedragen eigenlijk wel verwachten. Het is in ieder geval bijzonder om zoiets gewoon in ons Nederland te zien.

Met dank aan Sander voor de tip!