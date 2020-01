Gelimiteerde AMG GT R Roadster 750 pk geven doe je hier

De tot 750 stuks gelimiteerde AMG GT R Roadster laat zich even goed kietelen als zijn dichte broer.





Soms breng je jezelf enorm in verwarring. Dat kan verscheidende redenen hebben, maar het helpt als het een beetje geordend is. Daarom mogen we het AMG GT-assortiment van Mercedes wel bestempelen als ‘verwarrend’.

Het was heel simpel: de Mercedes-AMG GT met 470 pk is de instapper en de Mercedes-AMG GT S was het topmodel met 510 pk. Beide hebben dezelfde 4.0 liter Biturbo V8. Ook toen de AMG GT R met 585 pk kwam, was het nog best logisch. Toen was er ineens de behoefte om de AMG GT C met 557 pk ertussen te plaatsen en daar werd het ietwat verwarrend. Die kwam ook nog eens als Roadster. Dus was er ook ruimte voor een AMG GT Roadster en AMG GT S Roadster. Intussen werd een zwaar opgevoerde versie van de V8 gebruikt in de AMG GT Coupé (de GT63 (S)) en die kreeg ook nog eens de AMG GT53 en AMG GT43 als basismodellen. Als je het nog snapt, dan komt hier het laatste deel: de AMG GT R is er ook als gelimiteerde GT R PRO en GT R Roadster. Allebei hebben ze diezelfde 585 pk die de GT R heeft, maar dan met extra heftige circuit-goodies in het geval van de PRO of dakloos in het geval van de Roadster. Van beide deze modellen komen 750 stuks. En dan is er als laatste nog de Mercedes-AMG GT R Black Series die we binnenkort te zien krijgen.

*ademt uit* Zo, dan snap je nu even beknopt hoe het in elkaar steekt. De focus van vandaag is de meest krachtige cabriolet uit het assortiment: de AMG GT R Roadster. Van de coupéversie van deze auto zijn de nodige tuningversies uitgebracht, maar aan de cabriolet waagde nog niemand zich. Wheelsandmore bijt het spits af. Nu snap je de titel waarschijnlijk ook: dit bedrijf lijkt zich op de velgen en wielen te richten, maar doet ook meer aan de auto.





Laat je dus niet misleiden door de – redelijk aanwezige – velgen. Deze units luisteren naar de naam ‘Hypaero’ en kosten 11.513 euro om als sloffen onder de AMG GT R Roadster te monteren. Ze meten 20 inch aan de voorkant en 21 inch aan de achterkant.

Dat wat betreft de Wheels, de and more zit hem in de tuning. Mercedes bewijst met de AMG GT63 S (639 pk) dat 585 pk absoluut niet het plafond is voor de 4.0 V8. Andere tuners weten meer dan 800 pk uit het blok te persen. Wheelsandmore haalt dat niet, maar toch heb je weinig te klagen. Ze verdelen het, zoals vaker gebeurt, in drie stages:

Stage 1: chiptuning en F1-luchtfilter; 650 pk/780 Nm (2.521 euro),

Stage 2: bovenstaande + sportuitlaat; 670 pk/830 Nm (7.479 euro),

Stage 3: bovenstaande + gereviseerde turbo’s; 750 pk/860 Nm (16.723 euro).





Ten slotte werkt WAM met KW samen om een nieuwe set veren onder de gelimiteerde Roadster te schroeven. De extra downforce komt de prestaties ten goede, maar om de koolstofvezel splitter te besparen kun je de veren hydraulisch verhogen en verlagen. Daarvoor mag je ook nog eens 7.789 euro neertellen. Wheelsandmore levert alleen de onderdelen, de AMG GT R Roadster moet je zelf meenemen. Ze zullen alles voor je installeren in ongeveer drie werkdagen.