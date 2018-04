Te koop in NL: foute Mansory Rolls voor 300k euro

Over smaak valt niet te twisten.

Een foute Volkswagen Golf of Seat Leon zien we wel wekelijks op ’s heeren wegen. Maar een verbouwde Rolls-Royce? Dat kan enkel een ex van voetballer zijn, of een Golf-rijder die de staatsloterij heeft gewonnen.

Want een andere type eigenaar kan ik me niet bedenken bij een Mansory Rolls-Royce Wraith. Bij VDM Cars in Enschede staat er momenteel eentje te koop. De getunede Rolls is op tal van punten aangepakt. Check bijvoorbeeld het bodykit, het nieuwe uitlaatsysteem of de enorme wielen. Volgens de advertentie is het vermogen onaangetast gebleven. Met 633 pk en 800 Nm koppel uit een 6.6 V12 valt er dan ook weinig te klagen.

De Wraith stamt uit 2015 en heeft 34.500 kilometer op de teller staan. Met zijn grijs-zwarte kleur heeft de Rolls een tamelijk bruut voorkomen. Het interieur is een combinatie van wit en zwart. In vergelijking met andere creaties van Mansory kan deze Rolls er nog mee door. De auto staat te koop voor 299.950 euro. De advertentie kun je bekijken op Autotrack.