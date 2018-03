Mansory heeft de Sport Turismo zwaar mishandeld

De Carbon-afdeling van Mansory is er maar druk mee.

Ok, de bruine kleur op een Sport Turismo kan ik nog wel waarderen, maar verder is deze unit nogal fout. Heel fout. Zoals we gewend zijn van het tuningmerk, maar wat hebben ze allemaal aangepast? Ten eerste zijn de carbon-onderdelen aangebracht, zoals voorspoiler, motorkap, side skirts, diffuser een tweedelige dakspoiler. Daarna zijn de wielkasten uitgeklopt, zijn er 22-inchers onder gelegd en is de ooit zo elegante Panamera Sport Turismo flink verlaagd.

Tevens zijn er motorisch wat aanpassingen gedaan. De ECU heeft een update gekregen en er zijn andere uitlaten onder gezet. Het resultaat is 35 pk en 40 Nm koppel extra.