Mercedes opent eigen snellader met lekkere koffie

Een volle Mercedes en jij lekker aan de matcha cranberrie oatmeal whip cream iced americano.

Natuurlijk heb ik de titel zo geformuleerd om jullie te triggeren. Het gaat hier om Starbucks en dan vinden mensen het altijd heel hard nodig om “Dat is geen koffie!” te roepen. Ja, snap ik wel een beetje. Maar ook bij de Starbucks kun je gewoon off-menu gewone koffie te bestellen. Het hoeft geen karamel macchiato met glitters te zijn hè. Nee, niet zo lekker als bij de echte barista. Maar in dit geval is het een bij-product van snelladen.

Starbucks snellader

Mercedes dropt snelladers bij Starbucks en de eerste combinatie snelladen en je bakkie halen is een feit. In het Californische Red Bluff is de eerste gezamenlijke laadstek van Mercedes-Benz High-Power Charging en Starbucks nu officieel open.

De locatie in Red Bluff is de eerste van een geplande reeks van maximaal honderd Starbucks-vestigingen die worden omgetoverd tot laadplekken. De Duitsers pakken het meteen toekomstbestendig aan. De nieuwe DC-snelladers zijn namelijk goed voor 400 kW aan snellaadvermogen. In theorie kun je in een goede tien minuten bijna 500 km range erin jassen. Mits je EV dat ondersteunt natuurlijk. Tegen de tijd dat je grande cappuccino klaar is, kun je dus alweer door.

Mercedes benadrukt dat deze laadplekken voor iedereen zijn, niet alleen voor Mercedes-rijders. Deze laadpunten zijn uitgerust met zowel NACS- als CCS-stekkers. Het gaat allemaal niet om een los projectje: Mercedes-Benz HPC North America heeft een investeringsprogramma lopen van 1 miljard dollar om het laadnetwerk in de VS en Canada fors uit te rollen. Tegen het einde van dit decennium moeten er zo’n 400 hubs staan, samen goed voor meer dan 2.500 snelladers.

Noord-Amerika is nog een jonge markt waar vooral Tesla de koning is van snelladers. Hier in Europa en met name in Nederland is Fastned de laadkoning, maar dat kennen ze in Amerika niet. En dus springen andere aanbieders in op deze markt.

De I-5 is in dat plan de rode draad. Deze snelweg loopt van Canada tot Mexico en verbindt grote steden als Seattle, Portland, San Francisco en Los Angeles met elkaar. Dat maakt het een van de drukste routes voor lange roadtrips aan de westkust. Door laadplekken te bouwen bij winkels en horeca kan Mercedes nuttige stops creëren op plaatsen waar automobilisten toch al komen. Laden zonder omrijden, dus. Dikke prima.