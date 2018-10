Techart gooit koolstofvezel feestje op de GT3 RS

Voor ieder wat wils.

De Porsche 911 GT3 RS is van zichzelf al een verschrikkelijk lijpe machine. Met zijn lage gewicht, krachtige motor en flitsende kleuren doet hij natuurlijk wel onder voor de GT2 RS (rijtest), op de straat en op het circuit zal de bolide wel degelijk voor de nodige tintelingen in de onderbuik zorgen. Eigenlijk is het niet nodig, maar Techart heeft nu een optisch pakket gemaakt en ze zijn overtuigd dat deze nog beter past bij de prestaties van de Porsche.

De prestaties zelf laten ze dan ook volledig intact. Dit betekent dat de GT3 RS dezelfde 4-liter boxermotor achterin heeft liggen, die in de praktijk 520 pk produceert. Hieraan heeft de auto zijn sprinttijd van 3,2 seconden naar de 100 km/u te danken, evenals zijn topsnelheid van 312 km/u.

Zoals gezegd heeft Techart enkel de buitenzijde aangepakt. De tuner heeft in dit geval een pakket klaar dat een flink aantal koolstofvezel onderdelen aan de wagen toevoegt. Het zogenaamde Carbon Sport Package geeft de 911 GT3 RS o.a. een voor- en achterspoiler, grotere luchtinlaten, andere spiegels, een diffuser en nieuwe zijschorten. Desondanks lijkt het akelig veel op een ouder project van ze.

Men kan het pakket in zijn volledigheid aanschaffen of specifieke onderdelen uitzoeken. Houd er wel rekening mee dat het niet bepaald goedkoop zal zijn. De volledige voorbumper kost bijvoorbeeld 6.750 euro, terwijl de voorspoiler voor 2.790 euro gekocht kan worden.