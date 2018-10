Rotterdam voor eens en altijd: géén F1 in deze stad

En nu opzouten met je initiatieven.

Regelmatig duiken er ondernemers op die in volle enthousiasme de Gemeente Rotterdam benaderen om de Formule 1 naar de Maasstad te brengen. Vandaag hebben burgemeester en wethouders besloten dat er géén haalbaarheidsonderzoek gaat komen om Formule 1 te organiseren in Rotterdam.

Er zijn diverse redenen voor. Zo wijzen de ambtenaren naar Zandvoort en Assen. Als er zo nodig een Nederlandse Grand Prix moet komen, doet het dan daar. Een andere reden is dat Rotterdam een andere uitstraling wil hebben. De stad zet momenteel flink in op duurzaamheid, ook op het gebied van mobiliteit. Het binnenhalen van de Formule 1 past niet in dat beeld. In dat opzicht zou de Formule E logischer zijn, maar wie daar vrolijk van gaat worden?

Als stratencircuit is/was Rotterdam prima geschikt. 010 is een prima autostad en kent voldoende ruimte. Dat imago is echter aan het veranderen. De gemeente wil minder auto’s in de binnenstad en werkt aan autoluwe maatregelen. Zo ligt momenteel de Coolsingel open. Als dat project eenmaal afgerond is, zal er meer ruimte zijn voor winkelend publiek en minder ruimte voor verkeer. De kans bestaat dat de nieuwe Coolsingel slechts het begin is van autoluwe straten in de Zuid-Hollandse stad.

Geen Formule 1 dus in Rotterdam. En initiatiefnemers, hou er ook maar mee op. Voor het ultieme sentiment kunnen de archiefbeelden van (Bavaria, VKV, etc) City Racing er nog eens bij-gepakt worden. Die goede oude tijd.. (via Rijnmond)