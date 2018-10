Verkopen Volkswagen Group keihard geraakt door WLTP

Die zag niemand aankomen.

De eerste helft van het jaar zag alles er nog rooskleurig uit voor de Volkswagen Group en een groot aantal andere merken en concerns. De verkopen stegen zelfs aanzienlijk. Nu de cijfers van september binnen zijn komen wandelen, is het overduidelijk dat dit – zoals verwacht – te maken heeft gehad met het van kracht wordt van de nieuwe WLTP-testcyclus.

Autofabrikanten hebben gedurende dit jaar talloze kortingen of verkooptechnieken toegepast om zo maar van de oude voorraad voertuigen af te komen, die nog niet voldeden aan de nieuwe, strengere eisen. In september, na de invoering van de WLTP-cyclus, is het aantal afleveringen gigantisch gekelderd. Als een baksteen in water daalden het aantal afleveringen binnen de Volkswagen Group.

De Volkswagen Group heeft praktisch de gehele week al cijfers bekendgemaakt van individuele merken en daarnaast hebben verschillende media al bericht over de (eigenlijk niet zo) schokkende daling, maar vandaag presenteren de Duitsers zelf een overzicht van de zaken. Zodoende zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar.

Hoewel een totaal aantal afleveringen van 827.700 auto’s in de maand september niet per se slecht lijkt, noteerde de Volkswagen Group vorig jaar in dezelfde maand een totaal van 1.010.100. Een daling van 18,1 procent. Dit betreft echter de gehele wereld en dus niet de locatie waar WLTP in werking treedt. In Europa is de daling namelijk vele malen zwaarder. In West-Europa, bijvoorbeeld, hebben we te maken met een vermindering van meer dan 140.000 auto’s t.o.v. vorig jaar. Dit laat zich vertalen in 41,5 procent. In Duitsland is de daling nog groter; hier hebben we haast te maken met een halvering in de afleveringen. De procentuele daling bedraagt 45,2 procent. Europa in zijn volledigheid nam 36,5 procent minder auto’s van de Volkswagen Group in ontvangst.

Voor wat betreft de merken die onder de VAG-mantel vallen, hebben we de cijfers ook tot onze beschikking. Volkswagen zelf zag de afleveringen dalen van 593.700 auto’s naar 485,000 exemplaren (18,1 procent). Daarmee is het niet de sterkste daler binnen de familie. Nee, die titel gaat naar Audi. De Zuid-Duitsers incasseerden een procentuele daling van precies 22 procent. In absolute getallen betekent dit dat Audi’s afleveringen daalden van 178.400 naar 139.200. SEAT leverde 20,6 procent minder auto’s af en Skoda moest genoegen nemen met een daling van 16 procent. Porsche hield zich nog relatief goed, daar het sportwagenmerk slechts 3 procent minder auto’s afleverde in september.

De Volkswagen Group verwacht ook deze maand nog minder bolides af te leveren. De laatste twee maanden van het jaar moet het alweer beter gaan.

