“Elon Musk is schadelijk voor reputatie Tesla”

Uh-oh, heeft de controversiële persoonlijkheid van Elon Musk invloed op de kopers van een Tesla?

Het hebben van een opvallend figuur als CEO heeft echt wel voordelen. Bij de meeste Duitse automerken weet je vaak niet eens wie er aan het roer staat en als je het wel weet dan weet je ook dat het meestal een oerdegelijke bonenteller is die alles weet over jaarcijfers en winstmarges. Dat is waarschijnlijk ook wat je wil om een goede business te draaien, maar de Elon Musk-aanpak werkt ook. Musk is zeker kundig in hoe Tesla op de markt is gekomen en dat het merk inmiddels miljoenen auto’s verkocht en verkoopt is ook een feit. Ondertussen had Elon Musk zijn handen vol aan het op de markt brengen van vlammenwerpers en tequila en het zeer actief zijn op Twitter om daar al zijn hersenspinsels te delen met de wereld.

Reputatie

Recent heeft Elon Musk zich echter wel een beetje controversieel geprofileerd. De overname van Twitter ging niet bepaald van een leien dakje en men is ook niet louter positief over de huidige stand van zaken wat betreft Twitter. Er zijn zelfs mensen die ondertussen walgen van Elon Musk en op het internet verkondigen dat ze niks meer met hem, of Tesla, of zijn andere projectjes te maken willen hebben. Is dat grootspraak, of begint de reputatie van Tesla te lijden onder het controversiële imago van Musk?

Impact

Dat kunnen we niet volledig bevestigen, maar volgens Vox is er een verband te bemerken tussen de reputatie van Elon Musk en of men daardoor nog een Tesla wil kopen. Onderzoeksbureau YouGov onderzocht namelijk wat men vindt van Elon Musk en Tesla en het blijkt dat die meningen niet echt positief zijn sinds hij Twitter kocht. Voor het eerst is er sprake van een negatieve score bij Tesla, waar meer mensen geen fan zijn van het merk dan dat ze er graag eentje zouden willen hebben. Er wordt wel degelijk een verband gezien tussen de afnemende populariteit van Musk sinds hij Twitter kocht en de populariteit, of daling daarvan, van Tesla. Al is dat verband natuurlijk niet honderd procent zuiver. Wel wordt duidelijk dat het marktaandeel van Tesla steeds kleiner wordt in de VS.

Overbevolkte markt

Dat laatste is echter niet puur gelinkt aan Elon Musk als frontman van Tesla, maar ligt aan veel meer dingen. Bijvoorbeeld dat de markt der EV’s aardig overbevolkt is en Tesla’s lang niet altijd de goedkoopste modellen met de beste specs zijn. Ook helpt het niet mee dat Tesla’s Full Self Driving-perikelen recent voor verontwaardiging hebben gezorgd en dat een Model Y ineens zonder stuurwiel kwamen te zitten hielp het vertrouwen ook niet.

Toegegeven, in de meer dan tien jaar dat Elon Musk als topman van Tesla lekker zijn ding doet, hebben we genoeg hilariteit gezien. Maar het lijkt erop dat verdeeldheid wel schadelijk is voor je product.