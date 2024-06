Volvo gaat Chinese importheffingen omzeilen

Als Brussel regeltjes gaat aanpassen dansen autofabrikanten zoals Volvo om de regels heen.

Brussel ziet het liefst Europeanen in Europese auto’s rijden. Eigen volk eerst! Om te voorkomen dat Chinese auto’s hier in veelvoud aan man worden gebracht met allerlei subsidies vanuit de Chinese overheid is de EU van plan met dikke importheffingen te komen.

De verwachting is dat de Europese Commissie deze week bekend gaat maken hoe die importheffingen op elektrische auto’s uit China er uit komen te zien. Door de Chinese EV’s op deze manier ‘dwars’ te zitten worden ze mogelijk duurder dan de Europese concurrentie. Onder de streep kijkt de EV-koper natuurlijk naar de prijs. Als je voor minder een Europese elektrische auto kunt kopen is dat de winnaar. Zo simpel is dat.

Chinese auto’s omzeilen importheffingen

Europese Commissie 1 China 0? Nou, zo simpel geven de Chinezen natuurlijk niet op. Nu is het nog zo dat de auto’s kant en klaar naar Europa komen en in China geproduceerd zijn. De importheffingen zijn echter eenvoudig te omzeilen door de auto’s hier in Europa te produceren.

Goed, dat vergt een fikse investering. Er moet immers een nieuwe autofabriek komen, maar merken kunnen dit ook gewoon uitbesteden. Laat de handjes bij Neerlands trots bij VDL Nedcar bijvoorbeeld maar wapperen! Een andere grote en bekende partij is Magna Steyr in Oostenrijk. Kortom, Alle wegen leiden naar Rome.

De beslissing van de Europese Commissie kan op deze manier goed uitpakken. Het betekent meer werkgelegenheid in Europa om al die duizenden auto’s te produceren.

Volvo en Chinese importheffingen

Een automerk dat alvast voorsorteert op de beslissing van de Europese Commissie is Volvo. De EX30 is namelijk een keiharde Chinese auto. De in China geproduceerde EV zou te maken krijgen met importheffingen. Niet alleen de EX30, maar hetzelfde gaat op voor de EX90. Naast Volvo is bekend dat ook het grote BYD druk is het zoeken van een thuis in Europa.

Volvo doet nu al onderzoek om de productie van de EX30 en EX90 naar België te verplaatsen. Daarover bericht The Times. Voor een merk als Volvo is zo’n transitie goed te doen. Ze hebben immers al fabrieken in Europa, wat het vooral een logistiek verhaal maakt. Merken als XPeng of een Nio moeten wat anders verzinnen om die importheffingen te omzeilen.