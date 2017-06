Techniek! De X-motor

Een configuratie die je mogelijk nog niet kende.

V-motoren, lijnmotoren, W-motoren, wankelmotoren, boxermotoren: de lijst is ellenlang en elke configuratie heeft zo z’n voor- en nadelen. De X-motor had echter dusdanig veel nadelen dat er vrijwel geen exemplaren van zijn gebouwd, maar dat maakt die dingen niet minder interessant!

Voor zover we hebben kunnen achterhalen (via Wikipedia) heeft alleen Ford een ├ęcht serieuze poging gedaan om een X-motor voor auto’s te ontwikkelen. Naar verluidt kwam Henry Ford op een goeie dag rond het jaar 1920 bij ingenieur Eugene Farkas met de geniale quote:

“I know you’ll laugh, but I want to build a cross shaped engine with eight cylinders, let’s get busy on it!”

Daarop startte de ontwikkeling van de X-8 en er werden uiteindelijk zo’n 12 prototypes gebouwd. De eerste exemplaren waren vloeistofgekoeld, bovendien waren deze blokken uitgerust met een dubbele krukas. Stukje bij beetje werden de motoren fijngeslepen en uiteindelijk werd een motor rijp bevonden om op het chassis van een Oldsmobile te worden gemonteerd.

De prototypes die je op de foto’s ziet werden uitgerust met fans aan elke kant van het blok. Deze motoren waren dus luchtgekoeld. Check hieronder een gifje van een X-motor, voor de beeldvorming (via Wikipedia):

Aanvankelijk was de bedoeling dat het blok z’n weg naar de opvolger van de Model T ging vinden, maar diezelfde Model T was helaas te klein om de X-8 te herbergen. De eerste tests waren veelbelovend en dan met name op het gebied van prestaties. Helaas werden de onderste cilinders in hoge mate blootgesteld aan vuil en vocht, wat de ontsteking niet ten goede kwam.

Omdat de Model T hard aan vervanging toe was werd het project uiteindelijk de nek omgedraaid, de Model A kreeg namelijk gewoon een lijnmotor. Gelukkig bestaan er nog wel enkele exemplaren van de X-8, maar het blijft jammer dat deze configuratie nooit in serie is gebouwd!