Stop met zoeken, investeer je ton in deze Testarossa

Autoblog-super-investeringstip!

Wie mikt op waardevermeerdering en niet te beroerd is om nu en dan in z’n goudmijntje te rijden, doet er wellicht verstandig aan om eens bij deze Testarossa (rijtest) te gaan kijken. Het betreft namelijk één van de eerste geproduceerde auto’s en inderdaad: die waren nog voorzien van slechts één zijspiegel. In het Italiaans heet dat Monospecchio en het zijn behoorlijk gewilde exemplaren.

De Ferrari zag het levenslicht in 1985 en volgens de verkoper waren slechts 200 Testarossa’s uitgerust met deze enkele, hoge zijspiegel. Bij dat aantal hebben we zo onze twijfels. In elk geval zijn het er niet veel en juist de Monospecchio’s zijn tegenwoordig gewild. Dat is wat telt.

Onder de kap ligt de platte 5.0 V12 met 390 pk en er mag uiteraard ouderwets geroerd worden, want er ligt een handbak met vijf verzetten in de Ferrari. 0-100 km/u duurt zes tellen en de topsnelheid bedraagt een toch wel forse 295 km/u.

Verder is die zwarte lakkleur in combinatie met het beige interieur natuurlijk smullen voor de liefhebber, al zullen de Kinderen Van de Jaren ’80 altijd een witte kiezen. Breng 109.500 euro mee en pik dit beest met 102.354 kilometer op in ‘s-Graveland. Het is het waard.