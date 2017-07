Techniek: wat is blueprinten?

Het heeft iets met tuning te maken en je hebt er vast weleens van gehoord. Hoog tijd om uit de doeken te doen wat met de term "blueprinten" bedoeld wordt.

Ikzelf dacht namelijk altijd dat blueprinten iets te maken had met het polijsten van oppervlakken die in de motor langs elkaar schuren, zodat de wrijving wordt verminderd en de motor dus soepeler draait. Die aanname klopt voor een deel wel en voor een deel helemaal niet. Hoe zit het dan wel? We proberen het zo beknopt mogelijk uit te leggen. Een volledig verhaal wordt het dus ook niet. Het gaat erom dat de basis gecoverd is.

Het principe en het doel

Blueprinten komt, als we het over het tunen van motorblokken hebben, voor een groot deel neer op het optimaliseren van onderdelen om op die manier het blok zo efficiënt mogelijk te laten draaien. Toleranties zijn daarbij het sleutelwoord. Zeker bij fabrikanten die dagelijks duizenden auto’s in elkaar schroeven is geen één motorblok exact hetzelfde. De losse onderdelen van het blok worden lukraak bij elkaar geraapt en in elkaar geschroefd waarbij bepaalde marges (afmetingen, speling et cetera) worden getolereerd. Volgens kenners zijn die marges ruim. Té ruim. En daar biedt blueprinten uitkomst.

Tuners die blueprinten proberen (afhankelijk van het doel) deze toleranties terug te brengen tot de “perfecte” waarden die door de fabrikant zijn opgegeven. Bovendien worden de verschillende onderdelen zo goed mogelijk uitgebalanceerd. Elke zuiger heeft bij een geblueprinte motor dus exact dezelfde afmetingen en speling ten opzichte van de cilinderbus, om maar een voorbeeld te noemen. Op die manier worden mogelijke trillingen goeddeels geëlimineerd waardoor minder vermogen verloren gaat en de boel bovendien langer heel blijft.

Goed om in het achterhoofd te houden: bij die toleranties gaat het vaak om (tien)duizendsten van centimeters. Veel tuners bieden aan om je motor te blueprinten, maar in veel gevallen hebben dergelijke services meer te maken met het balanceren van je blok. Écht blueprinten is een bijzonder ingewikkeld klusje dat expertise, de juiste apparatuur/gereedschappen en tijd vergt.

Enkele voorbeelden

Het is praktisch onmogelijk om alle zaken die bij het blueprinten van een motor relevant zijn onder elkaar te zetten. In plaats daarvan hebben we enkele voorbeelden (bron) uitgelicht die bovenstaand verhaal hopelijk wat verduidelijken.

Aanpassen van de diameters van het hoofdlager en de drijfstangtappen.

Corrigeren van de gewichten van de zuigers.

Controleren van de klepgeometrie.

Stoterstangen controleren op werking, diameter en lengte.

Controleren van de klepveerdruk.

Hierbij zij het volgende opgemerkt. Het blueprinten van een motor gaat het eenvoudigst (hoewel het een bijzonder ingewikkeld klusje blijft) als de onderdelen van een bepaald blok nog bij elkaar kunnen worden gezocht en de motor dus nog niet is geassembleerd. Op die manier is het immers eenvoudiger om de “perfecte” motor te bouwen die optimaal presteert. Daarbij gaat het om zowel prestaties als levensduur.

Tot besluit

Dit was absoluut geen volledige uitleg over een vrij ingewikkeld onderwerp, maar we hopen dat de term na het lezen van bovenstaande iets minder vaag is dan daarvoor. Tot slot nog een fraaie quote (bron) die een en ander kernachtig omschrijft: