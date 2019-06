Terminaal zieke Hamilton-fan Harry Shaw verliest strijd tegen kanker

Na bijna een jaar te hebben gevochten, heeft het kind de strijdd verloren.

Na afloop van de Grand Prix van Spanje, die op o-zo dominante wijze werd gewonnen door Lewis Hamilton, werden we overweldigd door een geweldig ‘feel good‘ verhaal. De Mercedes-coureur liet weten zijn zege op te dragen aan Harry Shaw, een vijfjarige jongen uit Engeland die aan een zeldzame vorm van botkanker leed. Hamilton was diep geraakt door de boodschap die Shaw hem voorafgaande aan de Grand Prix had gestuurd en had daaruit de benodigde kracht geput om te wedstrijd op zijn naam te zetten. Vandaag heeft de familie van Harry laten weten dat Harry de strijd tegen het Ewing-sarcoom heeft verloren.

Harry is volgens zijn familie op zaterdag overleden aan de gevolgen van zijn ziekte. In een bericht op social media vertelt het diep bedroefde gezin dat Harry in het bijzijn van zijn naasten is overleden. Voor zijn laatste dagen was Harry teruggehaald naar het huis van zijn ouders, zodat hij in alle vrede het leven kon laten.

(1/3) It is with the greatest of sadness and most broken of hearts we have to inform you Harry slipped away on Saturday evening. He fought to the very end and we were both with him for his final moments. His pain and suffering is over. pic.twitter.com/8rzYS0LJeG — Harry Shaw (@HarrysPledge5) June 3, 2019

Het is een wonder dat Harry het in zijn toestand nog zo lang wist uit te houden. Eind april gaven de doktoren hem namelijk een kleine week te leven, maar die voorspelling overtrof hij uiteindelijk met enkele weken. Het was in deze laatste periode dat Harry een boodschap stuurde naar zijn favoriete Formule 1-team en stercoureur Lewis Hamilton. Het team verraste de zwakke Harry de dag na hun overwinning in Spanje met een bezoek. Mercedes nam zelfs de auto van Hamilton mee om hem de dag van zijn leven te bezorgen.

Ondanks dat de ouders van Harry begrepen dat hun kind op een zeker moment zou bezwijken aan de gevolgen van het Ewing-sarcoom, riepen zij een fundraiser in het leven om mensen met de ziekte te helpen. De opbrengsten van deze fundraiser gaan o.a. naar onderzoek voor medicijnen tegen de ziekte. Momenteel heeft het gezin bijna 240.000 pond opgehaald.

Met dank aan Dennis voor de tip.