Volkswagen Caddy California is kleine wens die uitkomt - Autoblog.nl

De Volkswagen Caddy California is stiekem best een handige oplossing.

Jullie hadden ‘m zeker niet verwacht, deze Volkswagen Caddy California. En eerlijk gezegd. Wij ook niet. We zijn bekend met de California-versie van de Caddy’s grote broer, de Transporter. Nee, we bedoelen niet die filmserie met Jason Statham, maar de popualire bedrijfswagen.

Volkswagen Caddy California

Met de Volkswagen Caddy California hebben de Duitsers in principe hetzelfde idee toegepast op de kleine bestelwagen. Dus het is heel kort door de bocht een camper-conversie. Maar omdat de Caddy natuurlijk een stuk kleiner is dan de Transporter, moesten ze bij Volkswagen een beetje creatief worden.

Richard Hammond

Dat is gelukt. Waarschijnlijk hebben ze in Wolfsburg gekeken naar de vierde episode uit seizoen 15 van het Britse feuilleton TopGear, alwaar drie Britse heren op middelbare leeftijd een camper maken van hun auto. In dit geval lijkt het erop dat de Volkswagen-engineers het idee van Richard Hammond hebben opgevolgd voor de Volkswagen Caddy California.

Slim

Want het ding wordt voornamlijk enorm veel groter met allemaal uitbouw. Slim! Dan kun je met je compacte besteller door de steden scheuren, om vervolgens de grootste standplaats op de camping toe te eigenen. Het belangrijkste element is het bed dat op kan klappen. Volgens VW zijn het bed en matras van hoge kwaliteit. Mooi. Als je weer op weg gaat met je slaap-Caddy, klap je het bed weg in de bagageruimte en kun je weer doorrijden.

Panoramadak

Leuk detail, je kunt kiezen voor een panoramadak. Als je dat doet kun je vanuit het bed zo naar de sterren kijken. Om een ontbijtje te maken is er een mini keukentje met een eenpits gas-‘stel’ en natuurlijk vergeten ze de lade voor je bestek niet. Camperen is nog geen reden om met je handen te eten, blijkbaar. Uiteraard heb je als Volkswagen Caddy California eigenaar in no time extra vrienden gemaakt. Daarom kun je met een modulaire tent de ruimte van de Caddy-camper uitbreiden. Op deze wijze ontstaat er ruimte voor twee extra personen die kunnen overnachten.

Motoren Volkswagen Caddy California

Dan de motoren die je kunt kiezen. Het is geen racemonster en de beschikbare aggregaten bevestigen dat. Er is een TDI met 75 pk en eentje met 122 pk. Het is mogelijk om die laatste uit te rusten met 4Motion-vierwielaandrijving. Van de prestaties van de Volkswagen Caddy California hebben we gek genoeg geen opgave gehad. In tegenstelling tot elektrische campers heb je wel voldoende actieradius en korte laadtijden, waardoor je makkelijk Europa kunt doorkruisen.

Beschikbaarheid

Wil jij ook de populairste deelnemer worden aan he EO-programma ‘Zijn we er al?’, dan moet je even geduld hebben. De Volkswagen Caddy California in korte uitvoering is er aan het einde van 2020, de versie met lange wielbasis komt in 2021.