Terugroepactie: nog meer brandgevaar bij BMW

Een elektrisch aandachtspuntje zorgt voor een nieuwe terugroepactie

BMW en terugroepacties lijken de laatste tijd hand in hand te gaan. Na de recente recall wegens mogelijk brandgevaar is er wéér een nieuwe terugroepactie, ditmaal met de 5 en 7 Serie’s in de lijstjes.

Wat is er nu weer aan de hand?

BMW heeft wereldwijd een terugroepactie geregistreerd voor 337.374 auto’s. Geen spektakel dit keer, maar een elektrisch aandachtspunt. BMW wil gewoon controleren of een kabelboom in de cockpit correct is gemonteerd en geen schade heeft opgelopen. Iets wat zou kunnen gebeuren bij het vervangen van de luchtfilter.

Of zoals BMW het uitlegt: “bij het vervangen van het microfilter van de airconditioning als onderdeel van periodiek onderhoud, kunnen kabels beschadigd raken. Deze beschadigde kabels kunnen zowel tot storingen in de airconditioning als tot een kortsluiting leiden. Bij kortsluiting kan een sensor tijdens het rijden oververhit raken, waardoor rook vanuit het dashboard kan ontstaan. In verder verloop kan brand niet worden uitgesloten.”

Eigenaren mogen daarom even langs de dealer. Die checkt de kabels en zet ze zo nodig opnieuw vast. Want als zo’n kabel beschadigd raakt, kan kortsluiting ontstaan en daar kan je weer brand door krijgen. Je kent het wel. Dus: nu even nakijken, straks geen afgefikte BMW.

Onder de genoemde modellen vallen de BMW 5 Serie en BMW 7 Serie.

En wat betekent dat voor Nederland?

BMW Nederland bevestigt tegenover Autoblog dat er 4.233 auto’s in Nederland onder deze actie vallen. Dat betekent dat er een flink aantal eigenaren een uitnodiging kunnen verwachten en de dealers hun koffiezetapparaat extra hard moeten gaan laten draaien.