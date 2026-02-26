Pas op: in deze provincie staat vanaf nu ook een focusflitser!

De speciale flitspaal gaat nog meer boetes uitdelen.

Bij steeds meer ongevallen in Nederland blijkt afleiding tijdens autorijden een rol te hebben gespeeld. En toch leren we het maar niet af. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de automobilisten zijn telefoon wel eens gebruikt achter het stuur. Als bestrijdingsmiddel gebruikt het Openbaar Ministerie de focusflitser: een flitspaal die enkel en alleen gericht is op het pakken van weggebruikers die hun op hun telefoon zitten.

Op basis van de boetecijfers van 2025 blijkt dat de maatregel behoorlijk goed werkt. Het aantal boetes in de categorie ‘afleiding in het verkeer’ steeg van 165.408 in 2024 naar 248.020 in 2025. Zo’n dertig procent (ruim 73.000 boetes) van de afgeleide bestuurders werden betrapt door een focusflitser.

De focusflitser bevalt dus goed en dus breidt de handhaving het gebruik ervan uit. Richting het einde van 2026 moeten er maar liefst vijftig focusflitsers in Nederland actief zijn. Tot voorkort waren dat er veertig, maar nu is de eerste nieuwe focusflitser online. Tenminste, zolang hij overeind blijft staan.

Waar staat de nieuwe focusflitser?

De focusflitser is gisteren, woensdag 25 februari 2026, geïnstalleerd langs de N305 Biddingringweg in Dronten. Daarmee is dit de eerste focusflitser in Flevoland. Kun je dan vrijuit Whatsappen tijdens het rijden behalve op de N305? Nee. De flitspaal tegen telefoongebruik zal de komende jaren op verschillende plekken worden neergezet. Eenmaal op zijn plek blijft hij zo’n twee maanden op de locatie staan.

Waar de paal hierna heengaat, is nog niet bekend. De locaties waar focusflitsers worden geplaatst, worden bepaald door Parket CVOM in samenwerking met de politie en verschillende wegbeheerders. Hierbij wordt gekeken naar de verkeerssituatie en de verkeersveiligheidsrisico’s op specifieke wegen. De focusflitsers worden vooral geplaatst op N-wegen en drukke wegen in de bebouwde kom. Op die wegen rijdt veel verkeer, waardoor de pakkans het grootste is.

Hoe werkt een focusflitser?

De speciale flitspaal heeft een camera die foto’s maakt als hij een telefoon in de handen van de bestuurder ziet. Die foto’s worden doorgestuurd naar het CJIB. Een boa beoordeelt vervolgens of het daadwerkelijk om een appende bestuurder gaat. Als blijkt dat de bestuurder inderdaad een telefoon vasthield, ontvangt de kentekenhouder een boete van 440 euro.

Marc Pluimers van het Parket CVOM is verantwoordelijk voor de plaatsing van focusflitsers. Hij benadrukt nog maar eens hoe gevaarlijk het is om op TikTok te scrollen tijdens het rijden. “Als je met 50 km/uur drie seconden op een scherm kijkt, heb je 42 meter afgelegd. Dat is een half voetbalveld, waarbij je je aandacht niet op de weg had. Zo kan je een tegenligger of overstekende voetganger zomaar over het hoofd zien. Die paar seconden dat je naar dat appje keek, kunnen het verschil maken tussen veilig thuiskomen en een ernstig ongeluk veroorzaken”, zegt Pluimers. Niet meer doen dus, hè!

Bron: Openbaar Ministerie