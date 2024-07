Wat kost een C-segment hatchback tegenwoordig?

We kijken eventjes naar het bedrag dat een C-segment hatchback kost tegenwoordig.

Ze zijn lekker bezig bij Hyundai. De afgelopen dagen kregen we geregeld nieuws binnen over prijzen van nieuwe of vernieuwde modellen van het Zuid-Koreaanse merk. Denk aan die van de Bayon en i10. Nu is de prijs bij Hyundai nog altijd een USP, alhoewel niet zoveel als vroeger. Als je 25 jaar geleden in een Excel of Lantra zat, kon je wel zien waar de scherpe prijs vandaan kwam. Tegenwoordig is daar geen sprake meer van.

Hyundai heeft de prijzen bekend gemaakt van de licht opgefriste Hyundai i30. Dit model loopt alweer een paar jaartjes mee en heeft onlangs een tweede visuele update gekregen. Anno 2024 is het vrij normaal dat een model twee facelifts krijgt, dit in verband met elektrificatie van het modelgamma.

31.495 euro!

Hyundai heeft de prijs van de opgefriste i30 bekendgemaakt. Ze vragen 31.495 euro voor de instapper. Voor dat geld krijg je een 1.0 T-GDI i-Motion. Wil je een stationwagon, dan kan dat vanaf 35.595 euro. Dat lijkt een enorme stap, maar bij de stationwagon is de Comfort het instapniveau. De hatchback als ‘Comfort’ kost 34.595 euro, dus de ‘Wagon is duizend euro duurder.

De instapmotor is goed voor 100 pk en 172 Nm. Dat is voor instapmotor in dit C-segment niet heel erg overdadig. De prestaties zijn dan ook niet inspirerend, want 0-100 km/u duurt 13,1 seconden en de topsnelheid bedraagt een behoudende 178 km/u. Trager dan een Volvo! Je wil dus eigenlijk de 1.5 T-GDI. Die heeft 140 pk en 253 Nm tot zijn beschikking, waardoor je in 9,6 seconden de 100 aantikt en op de Autobahn 197 km/u kunt halen. De 1.5 kost je minimaal 37.895 euro, maar dan heb je wel het ‘Premium’-uitrustingsniveau. De duurste i30 is de i30 1.5 T-GDI N-Line Stationwagon, die kost 42.095 euro maar dan heb je dus wel De Dikke Sjaak van de range.

Prijzen C-segment:

Uiteraard hebben we ook een vergelijk met de concurrentie voor je:

Net als gisteren is een Kia net eventjes voordeliger, alhoewel dat model wellicht binnenkort ook een opfrisbeurt krijgt (met hogere prijzen). De Seat is een scherpe aanbieding. De Mazda heeft een 2.5 viercilinder, wat aanzienlijk mooier zijn rondjes draait dan een turbo driecilinder.

De Opel en Peugeot zijn verregaand identiek, maar de 308 heeft 130 pk tegen 110 pk van de Astra. De Toyota is de enige ‘echte’ hybride in dit overzicht. De goedkope dagen van Skoda zijn voorbij en Volkswgen zit tussen de middenklasse en premium in qua prijs. Wel hebben die laatste twee tegenwoordig een 1.5 viercilinder, in plaats van de 1.0 driecilinder die je in de Seat vindt.

