Volkswagen keihard aangepakt in België: 5% geld terug!

Volkswagen wordt in België keihard aangepakt en moet gedupeerden gaan betalen.

Het dieselgate schandaal is inmiddels net zo oud als de Alfa Romeo Giulia. Beiden maakten namelijk hun debuut op de IAA in 2015. De fraaie sportsedan van Alfa Romeo wordt fraai oud, dieselgate ietsje minder. Ondanks dat het een hele tijd geleden is, gebeurt er nog een hoop omtrent een van de grootste schandalen in de automotive industrie.

Zo ‘bekende’ Rupert Stadler bij de rechter dat hij niets wist over dieselgate maar dat hij het wel had moeten weten. Ook in België is er nog een flinke nasleep. Na een langdurige rechtszaak heeft de rechter dan eindelijk uitspraak gedaan. Het is best opmerkelijk wat ‘ie heeft gezegd, want zo makkelijk als in Nederland komen ze er niet van af namelijk!

Groepsvordering

Testaankoop diende een groepsvordering in. De groep gedupeerden vormden zo één blok. Zowel de Volkswagen als de Belgische importeur d’Ieteren werden aangeklaagd. Volgens Testaankoop betreft de groep gedupeerden zo’n 400.000 mensen met een besmet Volkswagen-product.

De rechtbank oordeelde dat er sprake is van ‘oneerlijke handelspraktijken’. Met name omdat de klant denkt een product aan te schaffen dat voldoet aan alle gestelde en vermelde eisen, terwijl er moedwillig gemanipuleerde software in zat.

Volkswagen keihard aangepakt in België: 5% betalen

De rechter heeft besloten dat VW de gedupeerden tegemoet moet komen na deze misleiding. Volkswagen dient 5% te betalen van de aanschafprijs. Het is natuurlijk goed mogelijk dat de gedupeerden nu in 2023 geen eigenaar meer zijn van de betreffende auto. In dat geval moet Volkswagen 5% betalen over het bedrag van de aanschafprijs minus de doorverkoopprijs.

Pikante details zijn er ook. De uitspraak geldt alleen voor de getroffen Volkswagens. Het geldt niet voor de andere merken uit de Volkswagen Group, zoals Audi, Seat en Skoda, terwijl die ook gebruik maken van VW-dieselmotoren. Verder is de d’Ieteren (de importeur dus) niet aansprakelijk, evenals Porsche. Er was te weinig bewijs dat Porsche gebruik maakte van de sjoemelsoftware.

Via: VRT.