Oeps: Tesla Cybertruck blijkt toch niet te kunnen drijven

Ondanks de belofte van Musk zakte deze Cybertruck naar de bodem.

”Het voertuig blijft bijna drijven. Als je creatief bent, kun je een manier vinden om er een buitenboordmotor op te zetten en ermee te gaan varen.” Dit zijn de woorden van Lars Moravy, vice-voorzitter van de auto-ontwikkeling bij Tesla over de Cybertruck. Opperbaas Elon Musk deed daar nog een schepje bovenop. In 2020 beloofde hij dat de Cybertruck kon drijven. Hetzelfde deed hij twee jaar later op X. De pick-up zou waterdicht genoeg zijn om hem ”tijdelijk te gebruiken zodat je er rivieren, meren en zelfs rustige zeeën mee kan doorkruisen”. Nou, nee.

Dat de Tesla Cybertruck niet blijft drijven, bewijst een eigenaar van de pick-up in Amerika. Hij was bezig om zijn jetski te water te laden met behulp van zijn Cybertruck. De Tesla-rijder parkeerde zijn EV achteruit op het trailerhelling, viste de jetski uit de laadbak en wilde de Tesla weer op het droge zetten. Hij vergat vervolgens om de rijrichting aan te passen.

In plaats van voorruit rijdt hij zijn Cybertruck achteruit het water in. Voor de bestuurder het door heeft, is er geen weg terug. Hij weet op tijd te ontsnappen, maar zijn pick-up gaat wel koppie onder. Hij bewijst dat de Tesla Cybertruck niet blijft drijven.

De Cybertruck uit het water vissen

De lokale krant VC Star doet verslag van het voorval. Er komen verschillende hulpdiensten naar de plaats delict. De autoriteiten zijn bang voor een batterijbrand. Volgens onderzoek is er een kleine kans dat dit gebeurt, maar iedere kans is er toch weer eentje.

Zodra er wordt gesteld dat het veilig genoeg is, gaat een duiker van sleepbedrijf TowBoatUS Ventura te water om een kabel aan de neus van de Tesla te bevestigen. Na bijna twee uur in het water staat de Cybertruck weer op het droge. Vervolgens sleept het bergingsbedrijf de Tesla af.

Eind goed, al goed. Al zijn we wel benieuwd hoeveel of hoe weinig schade het water heeft achtergelaten op de Cybertruck.

Foto’s: TowBoatUS Ventura

(Via RTL Nieuws)