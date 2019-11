Dít is de uiterst bizarre Lamborghini V12 Vision Gran Turismo

Een auto presenteren op de maan is vaak vergezocht. In dit geval niet.

Racespelletjes, we kennen ze allemaal wel. Eén van de meest populaire racespellen is Gran Turismo. Momenteel is dat label zo groot dat merken samenwerken met de game om visioenen van nieuwe conceptcars neer te zetten. Vele merken waagden zich al aan zo’n eentje, te veel om op te noemen. De gaafste check je hier.

Lamborghini is momenteel bezig met een virtueel racekampioenschap, gek genoeg in samenwerking met Forza Motorsport. Tijdens dit evenement doen ze namelijk een Vision GT-auto uit de doeken. Ontmoet de Lamborghini V12 Vision Gran Turismo. Een bizar apparaat.

Laten we beginnen met wat we herkennen. De groene kleur met gouden velgen en de gouden ’63s’ op weerszijden, bijvoorbeeld. De kleurstelling komt regelrecht van de Sián en het getal 63 heeft dan weer banden met de Lamborghini Aventador SVJ 63 Edition. De bizarre koplampen zijn ook afgeleid van de Sián en de eerdere Terzo Millennio. En de uitlaten, al zijn het er dit keer twee stuks, lijken op de driedubbele pijpen die je achterop een Aventador S vindt.

Om daarmee nou te zeggen dat de V12 VGT een feest der herkenning is? Absoluut niet. Dat zijn gewoon de excuuszaken om de auto nog een klein beetje Lamborghini mee te geven. De rest is extreem bizar. Het doel van de V12 VGT is om de jonge generatie te laten genieten van het beste van de toekomst van Lamborghini. Het fonkelnieuwe design kent daarom nog een paar knipogen naar het verleden. Naar eigen zeggen hebben de zijruiten iets te maken met de Lamborghini Marzal Concept uit 1968. Het gaat om een racewagen met één centrale zitplaats, wat dan weer benadrukt dat deze auto echt nog niet klaar is voor de weg. Maar, er is over nagedacht: in een racegame heb je geen twee zitplaatsen nodig. Die geven we ze mee.

Qua aandrijflijn zou je nu een stierenkakverhaal verwachten over hoe extreem geweldig een gloednieuwe 200 kWh sterk batterijpakket is en dat die 3.500 pk levert en van 0 naar 100 sprint in 1,2 seconden. Ook daar is over nagedacht: de V12 in de naam staat daadwerkelijk voor de welbekende 6.5 liter V12 en deelt naar eigen zeggen de exacte specs met de Sián. Dat betekent dus dat er, gekoppeld aan een hybridemotor, 820 pk uit de auto komt.

Vanaf het voorjaar van 2020 zal de auto uiteraard te vinden zijn in de racegame Gran Turismo Sport. Dan kun je virtueel aan de slag met dit luchtkasteel.