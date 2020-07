Tesla draadloze smartphone oplader nu los te koop

Voor het geval je een ouder model hebt waar deze accessoire nog niet standaard is. De Tesla draadloze smartphone oplader is opgenomen in de webshop van het merk.

Tegenwoordig levert Tesla standaard op de Model S en Model X een draadloze lader voor je smartphone. In de middenconsole kun je de smartphone plaatsen en deze zal vervolgens draadloos opgeladen worden. De Amerikaanse autofabrikant gaat het nu ook mogelijk maken om de feature achteraf in te bouwen.

In de webshop van Tesla is de draadloze lader als accessoire opgenomen. Het gaat hier om een smartphone houder met ingebouwde Qi-technologie. Het laden gaat met een kracht van 7.5 watt niet heel snel. Maar het is beter dan niets, natuurlijk. Let wel, Tesla’s met de Media Control Unit versie 1 kunnen slechts opladen met 5 watt. Tesla’s Model S en Model X geproduceerd tot en met februari 2018 hebben nog die eerste versie.

De draadloze oplader voor je Tesla kost 125 dollar. Dezelfde oplossingen via een derde partij aanschaffen is voordeliger, maar voor officiële spulletjes moet je nu eenmaal dokken.

Op de support webpagina van Tesla is een (Engelse) handleiding te vinden hoe je zelf de draadloze oplader installeert in je Model S of Model X. Het betreft een stappenplan van 12 punten. Tevens is er een GIF-plaatje met wat pijltjes bijgevoegd ter verduidelijking.