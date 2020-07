Lezersvraag: de beste sleepers om onschuldig voor de dag te komen?

In deze lezersvraag gaat het om sleepers. Hoe kom je voor de dag, zonder een oordelend blik van je medemens?

Welkom in Nederland, waar de auto waarin je voor komt rijden al een oordeel kan opleveren. Het zit vermoedelijk in ons bloed, want een oordeel is al snel gemaakt. Bijvoorbeeld als je een auto ziet rijden die totaal niet aan je smaak voldoet. “Moet je dat nou zien”. En hop, een nieuw oordeel is geboren.

Wat dat betreft is dat het tegenovergestelde in de Verenigde Staten. Of ze die duimpjes omhoog en complimentjes altijd menen is een tweede, maar het gaat er doorgaans minder oordelend aan toe dan in Nederland. Dat brengt ons bij deze lezersvraag over sleepers.

Wij zijn petrolheads en we houden van leuke auto’s. En sommige leuke auto’s zijn nu eenmaal wat meer uitgesproken. Als ondernemer kun je er bijvoorbeeld bewust voor kiezen om een ‘anonieme’ auto te nemen om aan een oordeel te ontsnappen. Vroeger was dat makkelijk. Een Audi RS6 of een BMW M5 van een paar generaties terug zijn een stuk ‘normaler’ in vergelijking met de huidige generatie.

In deze lezersvraag vragen we aan de Autoblog-lezer: wat zijn de beste sleepers om onschuldig voor de dag te komen? Misschien heb jij wel de ideale sleeper (gehad), of overweeg je er eentje te kopen. Of ben je iemand die maling heeft en juist komt voorrijden met iets dat voor een opgetrokken wenkbrauw gaat zorgen? Laat het weten in de comments!

Foto: Audi RS6 vermomd als 2.0 TDI via @basteeld via Autojunk