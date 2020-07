Zoveel BPM mist de overheid dankzij dalende verkopen

Het bedrag aan BPM dat de overheid mist is enorm. Net nu ze het goed kunnen gebruiken.

Het was altijd een lekkere inkomstenbron voor de overheid: de opbrengsten van de BPM. Alles wat ook maar een beetje boven de uitstoot van een broodrooster komt, wordt enorm zwaar belast.

Buidel

Een nobel streven, zo daalt de CO2 uitstoot van het wagenpark en iedereen die dikke SUV’s wil blijven rijden zal dan in de buidel moeten tasten. Het betekent alleen wel dat de inkomsten enorm afhankelijk zijn van de autoverkopen. Zwaarder belasten betekent lang niet altijd meer inkomsten.

Coronaperikelen

Vanwege coronaperikelen is de verkoop van nieuwe auto’s dramatisch ingezakt. Met de opbrengsten voor de schatkist gebeurt hetzelfde: de BPM holt achteruit. Uit cijfers van VWE Automotive blijkt dat de inkomsten enorm gekelderd zijn.

2018 en 2019

Daarvoor vergelijken ze de eerste helft (H1) van 2020, 2019 en 2018. In 2018 werden er 254.900 auto’s verkocht. Dit resulteerde in een totaal van 1.242.612.500 euro enkel en alleen aan BPM. Ofschoon dat auto’s zuiniger werden, leken de CO2-doelstelling scherper te zijn in 2019. Ondanks het feit dat er toen slechts 229.000 auto’s verkocht werden, werd er voor 1.244.661.400 aan BPM binnengeharkt. Minder auto’s erbij, meer BPM in de kas: goed voor elkaar.

158.605 auto’s

Maar dit jaar is er geen ontkomen aan. Het aantal verkochte auto’s in 2020 is drastisch gedaald. Er werden tot nu slechts 158.605 auto’s verkocht. Ook daalde het gemiddelde BPM-bedrag per auto naar 4.828 euro. Dat betekent dus dat er 765.805.000 euro aan BPM is binnengehaald, een daling van 38,5%.

Transitie

Onlangs is besloten dat de NEDC naar WLTP transitie zou resulteren in veel te veel BPM, ondanks dat voormalig staatsecretaris Snel dat heel erg anders zag. De inkomsten zullen dus in de tweede helft van 2020 niet ineens voor elkaar zijn. Ook zien we de verkopen niet ineens exponentieel stijgen. De economie heeft een hele flinke knauw gekregen en normaal gesproken is dat een tijd lang zichtbaar in de verkopen van nieuwe auto’s.