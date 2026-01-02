Tesla en Volvo zijn de grote verliezers in Nederland

We duiken nog wat dieper in de verkoopcijfers van 2025 en kijken naar de winnaars en verliezers.

Eerder vandaag hebben we al de Nederlandse verkooptoppers van 2025 behandeld. Kia bleek het bestverkochte merk te zijn, gevolgd door Volkswagen. Niet bepaald verrassend. In dit artikel gaan we kijken naar de merken die juist een stuk beter of slechter scoorden dan in 2024. Dat is eigenlijk veel interessanter.

De verliezers

De verliezers zijn het meest spraakmakend, dus laten we daar maar mee beginnen. Procentueel was Lotus de grootste verliezer. De verkopen daalden van 147 naar 46. Dat is een daling van 68,7%. Nadat er in 2023 en 2024 relatief veel Eletre’s op kenteken zijn gezet, lijkt de markt nu verzadigd te zijn. En de Emeya komt überhaupt niet van de grond.

Enfin, Lotus is gerommel in de marge, de échte klappen zijn gevallen bij Tesla. De verkopen daalden met 44,3%. Bijna een halvering dus. Tesla ging van 30.010 verkochte auto’s naar 16.703. Dat is alsnog meer dan Opel, Ford en Peugeot, maar toch is het een pijnlijk stukje statistiek.

Ook Fiat beleefde een vrij rampzalig jaar in Nederland. Ze verkochten maar 2.258 auto’s, bijna 40% minder dan in 2024. En dat was al geen topjaar. Fiat is nog maar een schim van wat het vroeger was. Je moet even bedenken dat ze in 2011 nog 29.542 auto’s aan de man brachten. Wellicht kan Fiat in 2026 nog een boost krijgen van de nieuwe Fiat 500 Hybrid, maar daar verwachten we ook geen wonderen van.

Een enigszins opvallende verliezer is Volvo. Zij zagen de verkoopcijfers met een derde dalen. Dit komt echter vooral omdat 2024 zo’n goed jaar was, niet omdat 2025 zo slecht was. Iedereen en z’n moeder heeft in 2024 al een EX30 gekocht, dus daarom valt Volvo nu een beetje in een gat. Maar alsnog hebben ze 20.574 auto’s verkocht, wat meer was dan in 2023. In het grotere plaatje valt het dus wel mee.

De winnaars

Dan de winnaars. De grootste stijgers zitten logischerwijs onder de nieuwe merken, die vorig jaar nog maar net begonnen waren. We gaan nu vooral kijken naar de grootste stijgers onder de gevestigde merken, de Chinezen zijn voer voor een apart artikel.

De grootste stijger was Alpine, maar dat is logisch. In 2024 was het nog een niche sportwagenmerk, nu is daar ook de A290 bijgekomen. Daarmee stegen de verkoopcijfers van 25 naar 294. Een plus van 1.076%, maar Alpine blijft nog steeds een kleine speler.

Wel leuk: ons aller favoriete merk Alfa Romeo noteerde een stijging van 167,5%. Na een aantal beroerde jaren hadden ze nu een bescheiden succes, met 1.011 auto’s. Dat was voor het overgrote deel te danken aan de Junior. Van de Giulia zijn er maar 15 verkocht en van de Stelvio geen één. Terwijl deze auto toch echt in de prijslijst staat.

Intussen is Cupra ook aan een flinke opmars bezig. De verkopen zijn meer dan verdubbeld: van 2.427 verkochte auto’s in 2024 naar 5.370 in 2025. Je denkt misschien: dit gaat ten koste van Seat, maar nee. Als je Cupra en Seat als geheel ziet, is er ook sprake van een stijging. Dat is vooral te danken aan de komst van de Tavascan en de Terramar. Desondanks blijven de Spanjaarden ver achter bij hun concullega’s van Volkswagen en Skoda.

Bron: Bovag