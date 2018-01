Tesla-fanboys worden vochtig van autonome ruitenwisser

Letterlijk.

Dat Tesla een grote schare religieuze volgers heeft die warm worden van alles wat Elon doet is genoegzaam bekend. Nou zijn we bij autoblog in principe natuurlijk fan van iedereen die op een bepaalde manier een passie voor auto’s heeft, maar soms gaat de bronstigheid jegens Tesla wel erg ver. Het is potverdikke geen BMW…

De Amerikaanse fabrikant heeft inmiddels de volgende stap in haar ontwikkeling gezet, door klanten létterlijk nat te maken. Een en ander heeft te maken met de regensensor in Tesla’s uitgerust met Autopilot 2.0 of hoger. Aanvankelijk waren deze auto’s überhaupt niet uitgerust met autonome ruitenwissers. De gedachte was dat Tesla de conventionele regensensor de wacht aangezet had, met het idee in de toekomst ruitenwissers te laten werken op basis van Autopilot 2.0’s eigen sensoren. Die sensoren moeten immers toch de omgeving van de auto monitoren en kunnen dus ook wel vaststellen of het regent of niet, zou je zeggen.

Inmiddels zou Tesla inderdaad uitgevogeld hebben hoe ze dit klaar moeten spelen, maar de feature is alleen nog ‘in Beta’ losgelaten op klanten. Een van die klanten merkte op Reddit al snel dat er wat issues zijn waar Tesla nog even naar moet kijken. Het systeem dunkt namelijk water van de voorruit op het interieur en de bestuurder:

When getting into the car in the rain, the wipers auto-setting triggers when you open the door, which proceeds to dump all the water on the windshield into the car and you [nadruk toegevoegd]. Hopefully, future update will fix. (btw, not trying to upset people, just an observation. I love the car).