AC Schnitzer ACS3 4.0d is ultieme wintersportbeuker

De BMW-veredelaars zijn lekker bezig vandaag. Vanochtend konden we een paar speciale Alpina’s laten zien en nu hebben we een zo mogelijk nog dikkere BMW. Het gaat om de ACS3 4.0d, de ultieme wintersport beuker.

Ac Schnitzer is traditiegetrouw een van de eerste tuners met spulletjes voor de nieuwe modellen en dat is met de BMW 3 Serie LCI niet anders. Natuurlijk, Alpina was ietsje eerder, maar als je dat een tuner noemt krijg je de goegemeente achter je aan. In principe doen Schnitzer en Alpina (met de D3 S) niet heel veel dingen anders.

Wintersportbeuker

In beide gevallen is de basis een al niet misselijke BMW M340d Touring, de ultieme wintersportbeuker. Die kun je dan nóg beter maken. In dit geval hebben ze dat gedaan met een hoop koolstofvezel versieringen. Er is een splitter, sideskirts en er zijn nieuwe spiegelkappen.

Ook vallen de velgen meteen op. Of je ze mooi of lelijk vindt, mag je zelf oordelen. De velg-ontwerpen zijn niet enorm tijdloos en gaan nu al een tijdje mee, dus het komt een beetje verouderd over. Maar Schnitzer maakt ze niet als er geen vraag naar is en op ebay en Marktplaats zijn originele Schnitzer-velgen zo weg, ook voor hoge prijzen.

Je kunt kiezen uit twee soorten verlaging. Ten eerste zijn kun je verlagingsveren monteren, dan gaat de ACS4.0d met zo’n 30-35 millimeter naar beneden. Je kunt er ook voor kiezen om een veer-demper-combinatie te monteren. Dan is de verlaging ietsje minder (25-30 millimeter), maar zijn de dempers erop aangepast. Dat rijdt in principe altijd fijner.

Geen motorische aanpassingen AC Schnitzer ACS3 4.0d?

Ook motorisch kun je het een en ander aanpassen. We hadden gehoopt op een waar dieselmonster, maar dat blijft dus uit. Daar heeft Alpina (nog) niets voor in de aanbieding. Zonde, want juist daar is er winst te behalen. De M340d heeft standaard 340 pk en de Alpina D3 S slechts 15 pk meer. Met een chipje moet 380-390 pk toch geen probleem zijn, toch?

Er is wel mogelijkheid voor meer vermogen als je een benzineversie rijdt. De M340i gaat van 375 pk/500 Nm, naar 420 pk/600 Nm. De 330i gaat van 258pk/350 Nm, naar 300 pk/470 Nm. De in Nederland populaire versie, de 330e, kan van 292 pk/420 Nm naar 340 pk/480 Nm.

Voordeel: op alle tuning blijft de garantie behouden. AC Schnitzer maakt net als Brabus gebruik van externe ECU’s, die je ook vrij eenvoudig eraf haalt. Nadeel: ze zijn stervensduur. Gemiddeld kosten de motorische upgrades zo’n 4 mille! Wel krijg je Gutachten meegeleverd en voldoet de auto aan alle emissieeisen. Alle onderdelen zijn nu te bestellen.

