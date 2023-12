Tesla gaf klanten de schuld van kapotte onderdelen

Een gammele auto afleveren en vervolgens de klant de schuld geven, Tesla deed het gewoon.

Tesla is in no-time van een kleine fabrikant naar een wereldspeler gegaan. Dat is heel knap natuurlijk, maar zo’n stormachtige ontwikkeling heeft ook zijn keerzijde. De kwaliteit liet hier en daar wat te wensen over. Dat is nog zacht uitgedrukt, want nieuwe Tesla verloren soms spontaan een wiel of zelfs een stuur.

Dat een nieuwe auto gebreken vertoont is één ding, hoe je daar vervolgens als fabrikant mee omgaat is een tweede. Ook op dat vlak heeft Tesla niet altijd even netjes gehandeld. Dat blijkt uit diepgravend onderzoek van Reuters.

Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal serieuze technische mankementen waren, waar Tesla van op de hoogte was. Daarbij ging het met name om onderdelen in de ophanging die het begaven en problemen met de stuurbekrachtiging, die er plotseling de brui aan gaf.

Dat is al erg genoeg, maar Tesla probeerde vervolgens de schuld in de schoenen van klanten te schuiven. Tegen de Amerikaanse toezichthouder vertelde Tesla dat de mankementen kwamen door ‘driver abuse’. Dat niet alleen, service centra kregen ook instructies om dit aan klanten te vertellen.

De onderste draagarm aan de voorkant was vooral een zeer problematisch onderdeel. Dat wist Tesla donders goed, maar toch werd de schuld soms in de schoenen van klanten geschoven. Hen werd verteld dat ze tegen een stoeprand aan hadden gereden of iets dergelijks.

Op die manier hebben veel klanten van auto’s die geen garantie meer hadden geen coulance gekregen, ook al was het een bekend defect. Dit alles om de kosten binnen de perken te houden en een rooskleurig financieel plaatje te creëren.

Uit dit onderzoek van Reuters kan dus geconcludeerd worden dat Tesla niet alleen grote steken heeft laten vallen met hun gebrekkige bouwkwaliteit, maar ook op het gebied van service.

Bron: Reuters