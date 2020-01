Tesla geeft de Model Y grotere range

Al zijn de gevolgen voor de Nederlandse markt nog niet helemaal duidelijk.

Het gaat goed met de productie van de Tesla Model Y. Eerst bleek de auto eerder te worden geleverd, nu zegt Tesla de AWD-versies te hebben verbeterd. In de laatste kwartaalcijfers zegt Tesla namelijk ontwikkelingen te hebben gemaakt in het all-wheel-drive-systeem, met een langere range tot gevolg. Waar de Amerikanen eerst nog 280 mijl konden rijden, is de aangegeven reikwijdte nu 315. Allemaal op basis van de Amerikaanse EPA-norm, natuurlijk. Omgerekend naar kilometers is de verbetering zo’n 55 kilometer en kunnen Model Y’s nu 507 kilometer op een acculading rijden.

Hier wordt het alleen een beetje vaag. Volgens de Amerikaanse site is de range van zowel het Model Y Long Range- als het Performance-model gelijk, met die eerder genoemde 315 mijl. Volgens de Nederlandse configurator blijft de actieradius van de Long Range echter langer. De Performance kan 480 kilometer, de Long Range 505 kilometer, allebei op basis van de WLTP-norm. Saillant detail: bij de onthulling sprak Tesla nog van een WLTP-actieradius van 540 kilometer voor de Long Range. Wat het geheel allemaal nog minder duidelijk maakt.

Half miljoen Tesla’s

In de kwartaalcijfers gaat Tesla nog even in op die productiedata. De productie begon deze maand, leveringen starten eind dit kwartaal. Ga er maar vanuit dat hiermee Amerikaanse leveringen worden bedoeld, de Model Y hoef je dus nog niet op gele platen te verwachten. De fabriek in het Californische Fremont kan nu in totaal 400.000 Model 3’s en Y’s per jaar bouwen, halverwege dit jaar moet dat gestegen zijn naar 500.000 auto’s per jaar.

Even ter illustratie: vorig jaar bouwde Tesla 302.301 Model 3’s. Tenzij Musk ineens minder 3’s wil gaan bouwen, blijft het derde model uit de S3XY-strategie dus de meest belangrijke auto voor Tesla. Als we dan toch bezig zijn; vorig jaar produceerde Tesla in totaal 62.931 Model S en X’jes.

Geld komt ook aan bod in de kwartaalcijfers (uiteraard): Tesla heeft weer een winstgevend kwartaal achter de rug. In het laatste kwartaal van 2019 kende het Amerikaanse bedrijf een nettowinst van 105 miljoen dollar, ofwel 95,4 miljoen euro. Dat is iets minder dan het vorige kwartaal, maar het blijft knap dat ze twee keer op een rij winst weten te maken. Kan de Model Y ze aan een derde winstkwartaal helpen?