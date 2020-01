Consumentenbond is boos op autoverzekeraars

Verzekeraars geven te weinig info als de premie omhoog gaat, zo zegt de bond.

Je autoverzekering. Iedereen die met een auto op de weg rijdt moet er eentje hebben, velen krijgen er dus ooit mee te maken. En het is nooit echt leuk. Iedere maand of jaar een bedrag overmaken, puur voor het geval dat je ooit een keer een ongeluk krijgt. Natuurlijk, op het moment dat je een ongeluk krijgt, ben je blij met die verzekering, maar op alle andere momenten waarschijnlijk niet.

De Consumentenbond is echter nóg minder blij met veel autoverzekeraars. De bond heeft namelijk een panelonderzoek gehouden onder vierduizend autobezitters, waaruit blijkt dat bijna de helft van de premies voor de autoverzekeringen het afgelopen jaar is gestegen. Nou is dit an sich niet zo onlogisch: auto’s worden steeds duurder, ongelukken daardoor ook.

‘Tijdig’

Het probleem is echter hoe die premies stijgen. Verzekeraars moeten – volgens hun eigen gedragsregels – klanten ‘tijdig’ informeren als hun premies omhoog gaan. Dat tijdig is expres tussen aanhalingstekens gezet: dat is namelijk zo interpretabel als wat. Want wanneer is iets tijdig? De Consumentenbond wil dat verzekeraars dit minstens twee maanden van te voren aankondigen, de verzekeraars zelf doen – volgens het panelonderzoek – wat ze zelf willen.

Om te beginnen met data: 40 procent van de respondenten kreeg minder dan een maand voor de prijsstijging bericht daarover. 14 procent kreeg helemaal geen bericht, 7 procent zag pas dat de premie was verhoogd via de bankafschrijving. Ruim de helft kreeg dus volgens de definitie van de Consumentenbond niet ‘tijdig’ te horen wanneer de premie zou worden verhoogd.

Naast de ‘tijdigheid’, is de Consumentenbond ook boos over de manier waarop die informatie wordt verstrekt. Voor een wijziging moet de verzekeraar namelijk ‘een geldige reden’ hebben. Deze reden moet helder worden gecommuniceerd naar de klant, zo schrijft de bond. In een derde van de gevallen gebeurde dit niet. Toen kregen de ondervraagden alleen te horen dat de premie omhoog zou gaan en moesten ze zelf uitrekenen wat die verhoging was. En dat is niet helder, aldus de bond.

Over die verhoging gesproken: dat was niet alleen omdat mensen een ongeluk hadden, in tegendeel juist. Bij 84 procent van de verhogingen hadden ze in dat jaar geen autoschade gemeld of verhuizing doorgegeven. In ‘de meeste gevallen’ was de premieverhoging maximaal 10 procent. 1 op 13 kreeg een forsere verhoging, van 20 tot ‘soms’ boven de 50 procent. Eerder legden wij uit waar je premie allemaal op is gebaseerd.

Sterkste stijgers onder verzekeraars

De Consumentenbond heeft ook laten uitrekenen welke verzekeraars de sterkste stijgers zijn: vooral Klaverblad en ZLM scoren hier ‘hoog’. De bond gaat nu weer met verzekeraars praten, om de informatievoorziening te kunnen verbeteren.

Dekking en autoverzekering Premiestijging WA Klaverblad 27% ZLM 25% Autoweek 23% ASR, Kilometerverzekering 16% Allianz (ABS) 15% Beperkt casco (WA-plus) ZLM 19% Klaverblad 17% ASR, Autoweek 16% Allianz (ABS) 15% Kilometerverzekering 13% Volledig casco (allrisk) FBTO 21% Klaverblad 15% ZLM 14% Allianz (ABS) 12% ASR 10%

Foto: Echte Liefde? van Sepke, via Autojunk.nl.