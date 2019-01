Marko: “Verstappen moest huilen na crash”

Huilie huilie.

Afgelopen F1 seizoen was alweer Max zijn vierde in de koningsklasse van de autosport en het was wederom een puik jaar voor de Nederlander. Oké, Max werd geen kampioen zoals we tegen beter weten in gehoopt hadden, maar hij pakte net als in 2017 een tweetal mooie zeges. Dat hadden er eigenlijk drie moeten zijn, maar ja, Esteban Ocon.

De keiharde resultaten vertellen in de F1 echter altijd maar het halve verhaal. Om het hele plaatje te beschouwen, moet je die andere helft erbij pakken, namelijk de resultaten van je teamgenoot. Vooral in dit opzicht zette Max afgelopen jaar grote stappen. In 2016 en 2017 kon je nog geloofwaardig discussiëren over of Ricciardo of toch Verstappen de betere coureur was. Doch in de tweede helft van 2018, of eigenlijk de twee laatste derden van 2018, sloopte Max de sjeu uit dit guitige tijdverdrijf door Danny-Ric op indrukwekende wijze te domineren. Op een of andere manier is MV33 dus nóg beter geworden.

Het enige smetje op Max’ seizoen is zijn ietwat chaotische start van het jaar. Het is door de meesten al lang weer vergeten, maar na Monaco had Ricciardo al 72 punten achter zijn naam staan en Max slechts 35. Dat verschil was zelfs nog groter geweest als RIC niet uitgevallen was met een kapotte RB14 in Bahrein. Max maakte wat kostbare en bij vlagen koddige foutjes, die hem een stormvloed aan kritiek van stukjesschrijvers en mensen met recht van spreken opleverden.

Dit kwam niet in de laatste plaats door de compromisloze houding van Max ten opzichte van de media. De meeste incidenten weet Max aan dingen buiten zijn controle, zoals technische malheur. Dit kwam niet altijd even geloofwaardig over, zoals in het geval van de kwalificatiecrash in Bahrein. Zelfs teambaas Horner liet doorschemeren dat er eigenlijk niks mis was met de auto. Van de suggestie dat hij zijn rijstijl misschien maar eens moest aanpassen, wilde Max al helemaal niks weten. Stoïcijns als een härter Hund leek onze landgenoot door te bikkelen op dezelfde weg.

Zoals nu blijkt uit een interview van Motorsport-Total met Helmut Marko, liet de tegenslag en de kritiek Max echter toch niet zo koud als hij ons zou doen willen geloven. Na de klapper in de derde vrije training van Monaco kwam het besef dat dit niet de juiste manier was keihard binnen bij Max Emilian. In de pitbox zat hij zelfs droef te wenen:

Max is ook niet achterlijk. In de pitbox is hij destijds in huilen uitgebarsten. Dat heeft hem wel aan het denken gezet. Hij is snel genoeg, maar hij hoeft niet altijd te bewijzen dat hij de snelste is. Dat heeft hij niet nodig.

