De Tesla Model 3 rijdt als een BMW E46 M3

1 april?

Alex McCulloch is een van weinige figuren die de term Renaissance Man vandaag de dag met eer mag dragen. Zo zal hij het zelf allicht niet zien, maar een vlugge gluur op zijn verleden onthult dat de man van alle markten thuis is. Je zou hem kunnen zien als een hedendaagse Da Vinci, al bemoeit hij zich in tegenstelling tot Leonardo niet met kunst en uitvindingen, maar met het besturen van commerciële vliegtuigen. Daarbij is hij een kundig mechanicus, schrijver en zo nu en dan professioneel coureur voor BMW. Niet zo vreemd dus, dat hij vorige maand door een productiebedrijf werd benaderd om de Tesla Model 3 te besturen voor een spotje.

McCulloch beschreef zijn ervaringen over die dag in een recent artikel voor de BMW Car Club of America. Omdat hij de auto niet heeft gereden als journalist maar als hired gun voor de productiemaatschappij, vertelt hij meer over het verloop van de dag dan over de auto zelf. De bevindingen over de Model 3 die hij wél deelt zijn echter niets minder dan opmerkelijk te noemen.

“Despite my lack of seat time in the car, it did what I asked with ease; it was communicative, composed, and surprisingly neutral, despite my not being able to figure out how to defeat the stability control. The steering, brakes, and balance were all on par with my expectations of a sport sedan—think E46 M3—but I’d better stop before I get too journalistic. I thoroughly enjoyed it.”

Natuurlijk is het nog maar de vraag of de Model 3 net zo klaar is het voor het circuit als zijn verluide evenbeeld uit Duitsland. Desondanks heeft Alex de wagen behoorlijk aan de tand kunnen voelen op het juiste terrein: slingerende bergwegen. Er bestaat enorm veel scepticisme over de rijkwaliteiten van Tesla’s, zeker gezien hun reputatie om met ongekende snelheden te accelereren. Dat scepticisme zal dankzij deze ene mening van McCuloch waarschijnlijk niet direct veranderen, maar het bewijst wel dat Tesla in staat is om behoorlijk vaardige mensen onder de indruk te brengen van hun producten. Alex zal het innoverende bedrijf in de toekomst dan ook nader in de gaten houden.

The silence of the moment was piercing, unbroken by the normal ticking of petrol-engine components cooling after a spirited drive. As I stood there—minding my reflection—it was clear that I was staring at the future. This car is a game-changer.

Wanneer een relatief nieuwe speler als Tesla in staat is om een levenslang BMW-fanaat en professioneel autocoureur zo onder de indruk te brengen, begin je je toch af te vragen of er iets is dat het bedrijf niet kan. Behalve met cash omgaan dan.