Tesla rijders signaleren haat voor Elon Musk middels bumperstickers

Ja, het is wat. Koop je een Tesla om de wereld te laten zien wat voor gutmensch je bent. Blijkt de eigenaar van het bedrijf vervolgens gewoon voor vrije meningsuiting te zijn. Honderden eigenaren nemen nu afstand van deze kwalijke zaak, middels bumperstickers.

Elon Musk heeft de autowereld veranderd met zijn elektrische bleppers. En ga er maar aanstaan. Een nieuw automerk opzetten werd al als praktisch onmogelijk geacht gezien de benodigde investeringen. En elektrische auto’s waren al helemaal niet populair gebleken bij het grote publiek in het verleden. De Muskias combineerde echter beide zaken en dat werd, soms met kunst- en vliegwerk, een belachelijk succes.

De eerste klanten van Tesla kozen vooral voor het merk vanwege drie dingen. De enorme subsidies hielpen natuurlijk. Maar ze wilden ook de wereld redden. Of in ieder geval, naar de rest van de wereld uitstralen dat ze de wereld willen redden. En dat praktisch zonder iets in te moeten leveren op het gebied van technische snufjes en prestaties. Kijk, dat zijn altijd de beste ‘opofferingen’; degene die geen centje pijn doen (integendeel).

Tesla werd omarmd door de gutmensch en voorman Elon Musk een cultheld. Maar er is in de afgelopen jaren, iets geks gebeurd. De Muskias, vroeger een zelfverklaard aanhanger van de democratische partij, heeft net als velen geïdentificeerd dat deze partij is overgenomen door mensen die vrijheid en het vrije respectvolle debat geen warm hart toedragen. Het is immers eenvoudiger om mensen die een andere mening hebben een racistisch, seksistisch en autistisch exponent van het patriarchaat te noemen, zonder dat ooit te objectiveren laat staan kritisch te beschouwen.

Vele Tesla rijders die claimen uit ideologische gronden hun auto gekocht te hebben, zitten nu wel met een enorm probleem. Hoe moeten zij nu in godsnaam nog aan willekeurige derden tonen dat zij echt geen liberale laat staan libertaire ideeën hebben?

Gelukkig heeft Matt Hiller nu de oplossing voor deze lieden. Namelijk een aantal bumperstickers voor je Tesla. Teksten lezen onder andere als ‘Anti Elon Musk Tesla Club’ en ‘I bought this before Elon went crazy’. Meer on the nose is een afbeelding van Elon als clown met de tekst ‘Space Clown’ erbij.

Hiller claimt dat hij de stickers maakt omdat Musk ‘de mening van verschrikkelijke mensen op X amplificeert’. Hij claimt inmiddels honderden stickers per dag te verkopen. Zo kan alles altijd ook weer goede handel zijn. Tesla doet het voorlopig geen pijn. Sinds de verkiezing van Trump is het aandeel Tesla weer belachelijk hard omhoog gegaan. Waarvan akte.